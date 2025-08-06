黑雨下連錄約8宗一手成交

滶晨I及II累售509伙 套現逾89億

啟德海灣昨售出單位，為第2A座18樓E室，實用437方呎，兩房間隔，成交價874.8萬元，實呎20,018元。項目至今累售400伙，佔可供發售單位逾94%，套現金額33億元。另新世界（0017）、港鐵（0066）等合作發展的黃竹坑港島南岸滶晨II，亦在黑雨下錄得一宗成交，位於2座12樓F室，實用505方呎，兩房間隔，成交價1107.4萬元，實呎21,929元。滶晨I、II合共售出509伙，共套現逾89億元。

凱柏峰售出1房戶 呎價逾1.4萬

其餘在黑雨下錄得成交的新盤，包括由信置（0083）及港鐵等合作的將軍澳日出康城凱柏峰，位於3A座25樓D室，實用340方呎的一房戶，昨日以505.25萬元售出，實呎14,860元。

香港興業（0480）和希慎（0014）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，則以1507.5萬售出實用1187方呎的3座1樓D室3房1套戶，實呎1.27萬元。

另據美聯物業研究中心資料顯示，截至上月底全港累積貨尾量（包括樓花及現樓）錄約20,239個單位，較6月約20,906伙按月減少約3.2%，並為自2023年7月後的兩年新低。貨尾量連跌6個月，累跌約12.5%，而今年首7個月則累減約6.6%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，雖然全港累積貨尾量已連續6個月呈現下跌趨勢，但目前存量仍維持逾2萬伙水平，並已持續兩年，因此相信發展商仍會繼續積極銷售貨尾，以減輕庫存壓力。