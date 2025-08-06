明報新聞網
經濟

香港地產

灣仔單幢盤Queen's Cube突拆售 市傳開放式戶約504萬入場 實呎1.75萬起

【明報專訊】一手交投活躍，近日更有多個港島盤推出，有發展商趁機拆售持有多年收租的市區單幢盤。其中樓齡約15年、由南豐或相關人士持有的灣仔Queen's Cube，項目全屬開放式及一房「迷你戶」，早於2010年首推30伙開售，惟售出不足10伙，當年最高成交呎價高達2.67萬元。項目其後轉售為租，新近低調拆售部分單位，並於市場流傳個別單位實呎約1.75萬元起，較同類單位15年前一手成交實呎低近三成。

明報記者

上述Queen's Cube位於灣仔皇后大道東239號，鄰近胡忠大廈、合和大廈等地標商廈，物業於2010年落成，僅提供96伙，且全為開放式及一房間隔，實用僅276至399方呎。市場消息稱，發展商近日拆售項目部分單位，並已開放現樓予代理及準買家參觀。據了解，項目由發展商持有多年收租，故部分單位屬連租約出售，部分則屬交吉。

2010年首推30伙 不足10伙沽出

市場亦流傳部分低層單位售價，其中最平一伙實用276方呎的B室開放式戶，售價504.2萬元，實呎18,268元；實用290方呎的C室開放式戶，售價518.2萬元，實呎17,869元。至於呎價最平的D室開放式單位，實用308方呎，售價539.4萬元，實呎17,513元。若以呎價最平一伙D室，對比2010年項目最初發售時、樓層相若同類單位對比，當年高一層D室就以749.2萬元、實呎24,404元售出，該名業主一直持有至今。換言之，項目最新售價較15年前減價約28％。

其後項目轉售為租

Queen's Cube原為市建局重建項目，南豐2007年投得項目發展權，並於2010年公布首張30伙價單，當年以建築面積售樓，平均建呎15,570元，惟當時只售出約9伙，市場指項目定價過高影響銷情。若據實用面積計，當時個別高層戶成交實呎高逾2.67萬元。由於項目銷情欠佳，南豐便於2011年初向市建局以7.086億元「買斷」項目，平均建呎約1.7萬元，並於同年推出招租，意向建築呎租40元至50元，月租約1.6萬元起。

另值得一提，Queen's Cube附近，近月亦有其他物業推售，如銅鑼灣大地主希慎（0014）數月前部署拆售樓齡約40年、位於堅尼地道74至86號竹林苑約120伙，市場有指入場呎價約1.83萬元起，但由於項目單位面積較大，故入場費超過2600萬元，亦有指特色單位意向呎價高見約5萬元。全新項目則有太古地產（1972）前「大班」簡基富領軍的The Development Studio（TDS），與富合置業合作發展現樓盤堅尼地道33號，該盤上周首推30伙，實用360方呎1房戶，入場費828萬元，整批平均呎價2.92萬元。

相關字詞﹕市建局 南豐 Queen's Cube

