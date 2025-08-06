姜靜：人幣年底前或升至7.12

國內方面，上半年經濟增長5.3%，高於全年5%的增長目標，市場對中國經濟成長前景變得更樂觀，多家機構上調對中國今年經濟增長的預測。至於貨幣政策，與4月的政治局會議明確提及「適時降準降息」不同，最新會議公報未提及進一步直接減息。這表明雖然下半年仍有進一步實施貨幣寬鬆政策的空間，但短期內減息的緊迫性已有所緩解。同時，平穩房市和股市、刺激消費、基建投資措施持續發力，並展開「反內捲」行動，市場氣氛明顯改善。

減息的緊迫性降低，加上增長前景改善，導致過去一個月中國國債收益率全線走高，7月底的30年期國債拍賣中標利率更創下3月以來最高。整體氣氛的改善轉化為對人民幣更積極的看法，外管局數據顯示6月結售匯順差254億美元，為2024年9月以來最高，連續兩個月結售匯為順差，結匯意願亦保持在60%上方。以上利好因素，料將為人民幣開啓更多向上空間，筆者所在的研究團隊估計離岸人民幣兌美元在年底前有可能升值至7.12左右的水平。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]