怡斯萊：支持歐盟驗證系統防漂綠

續物色增加產能機會

Matti Lievonen指出，歐洲最少每年需要140萬噸可持續航空燃料（SAF），這還未計亞洲地區及中國，因此市場對SAF的需求龐大。

由於他們的產品已具備國際可持續發展與碳認證（ISCC），作為可信賴的系統，他們作為持份者，相信該認證制度對中國及其他市場監管時適用，加上他們會進行更新，相信可讓其他業界有標準可循，令客戶最終有可靠、並可幫助可持續發展產品可用，減少「漂綠」及欺詐的情况。

由於SAF的配方只能供航空領域使用，加上歐洲有要求在航空燃料中加添2%SAF，因此他相信這對怡斯萊取得認證的產品打開市場會有好處。現時怡斯萊已有煤氣及貝恩資本參與投資，他笑言，在有可靠的認證SAF制度支持下，期望有更多投資者支持他們的發展。現時怡斯萊在中國內地張家港及馬來西亞設廠生產，當中單是馬來西亞連同較早前宣布增設的廠房，料每年可產多達77萬噸SAF。但由於市場需求龐大及增速快，他說仍然會繼續物色增加產能的機會。