置富產業信託中期可供分派收益增2.1%

趙宇：現時市况為收購好時機

近年資金成本高昂，房託甚少談及收併購，不過置富產業信託行政總裁趙宇昨表示，目前置富資產負債率僅26.2%，比率低於房託基金守則所准許的50%，認為若有收購項目既擁高出租率及資產增值空間，加上現時利率下跌，市况趨穩下，認為是收購好時機，會物色香港、新加坡或大灣區的具增長潛力的合適資產。

趙宇又指出，將優先選擇一些香港及與目前持有項目類近的物業，因旗下屋苑商場多經營日常消費品類，出租率及租金比較穩定，又有資產增值機會，有利提升可分派收入。

下半年續租租金跌幅有望收窄

問到目前市况及續租情况，趙宇稱，上半年的物業組合的續租租金水平呈下跌，物業收入淨額亦下降，認為下半年零售市况仍具挑戰。

不過近月零售銷售數字有改善，旗下商場人流有增長，特別暑假期間人流較多，認為下半年續租租金跌幅有望再收窄一點。

她續稱， HIBOR在7至8月仍處低位，若聯儲局如市場預期減息兩次，將對本港營商環境、股市、樓市均帶來財富效應，有利提升本港居民消費信心。上半年房託的租戶續租率為82%，出租率為95%。