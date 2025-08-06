明報新聞網
經濟

置富產業信託中期可供分派收益增2.1%

【明報專訊】置富產業信託（0778）公布，2025年中期可供分派收益為3.77億元，按年增2.1%，每基金單位分派18.41仙，按年增1%。集團總收益按年跌2%至8.55億元，下降是由於租金調升率錄得負增長所致，當中來自超級市場和地產代理，儘管部分租金減幅被代收費用收入及停車場收益增加及整體平均出租率按年上升抵消。此外，物業收入淨額按年減3.2%至6.13億元。

趙宇：現時市况為收購好時機

近年資金成本高昂，房託甚少談及收併購，不過置富產業信託行政總裁趙宇昨表示，目前置富資產負債率僅26.2%，比率低於房託基金守則所准許的50%，認為若有收購項目既擁高出租率及資產增值空間，加上現時利率下跌，市况趨穩下，認為是收購好時機，會物色香港、新加坡或大灣區的具增長潛力的合適資產。

趙宇又指出，將優先選擇一些香港及與目前持有項目類近的物業，因旗下屋苑商場多經營日常消費品類，出租率及租金比較穩定，又有資產增值機會，有利提升可分派收入。

下半年續租租金跌幅有望收窄

問到目前市况及續租情况，趙宇稱，上半年的物業組合的續租租金水平呈下跌，物業收入淨額亦下降，認為下半年零售市况仍具挑戰。

不過近月零售銷售數字有改善，旗下商場人流有增長，特別暑假期間人流較多，認為下半年續租租金跌幅有望再收窄一點。

她續稱， HIBOR在7至8月仍處低位，若聯儲局如市場預期減息兩次，將對本港營商環境、股市、樓市均帶來財富效應，有利提升本港居民消費信心。上半年房託的租戶續租率為82%，出租率為95%。

