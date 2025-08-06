長和持股澳洲電訊商削股本 料獲返還38億

同時，TPG亦推出總值6.88億澳元股份再投資計劃，藉此確保該集團的股份之流通性。其每股派息維持去年水平，維持在每股0.18澳元，長和旗下公司約可獲分派8382.23萬澳元（約4.25億港元）。

TPG推股份再投資計劃

該公司同時宣布計劃償還24億澳元貸款。TPG表示，其股東包括Vodafone、長和及其他持股共77%的持份者，均支持股本削減方案。

該公司主席霍建寧稱，對公布有關計劃感到喜悅，認為此舉向所有股東提供價值，確保TPG的長期財務狀况可提供更強及持續的回報。

霍建寧：向所有股東提供價值

長和原先獨資持有澳洲電訊業務，並於2003年在當地推出3G網絡，後來其網絡在2009年與英國Vodafone當地網絡合併，繼而再於2020年與TPG的澳洲網絡合併，現時為當地第二大流動通訊網絡商。長和亦已於今年提出全面收購HTAL的股的所有股份，並隨之退市及除牌。