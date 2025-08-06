淘寶擬推「大會員」 打通同系餓了麼等 主打生活全面覆蓋 88VIP權益全面升級

明報記者 楊括

阿里電商事業群於去年11月成立，由淘寶天貓集團、國際數字商業集團以及1688、閑魚等電商業務整合而成，涵蓋了阿里在內地境外與境內的全產業鏈電商業務，該事業群的首席執行官為阿里國際數字商業板塊總裁蔣凡。 據內媒《人民財訊》形容，阿里上線全新大會員體系是餓了麼、飛豬今年6月併入中國電商事業群，阿里從電商走向大消費平台戰略之後的標誌業務動作。

美團3月底升級同類產品

值得留意是，近期與阿里、京東（9618）於外賣大戰交手的美團（3690），已於今年3月底升級旗下同類產品「美團會員」，主打聯動各業務且覆蓋消費者吃、住、行、遊、娛、購等全生活場景的會員權益體系。至於京東，該公司早於2016年便已推出「京東PLUS」，為用戶提供包括免費退換貨等服務，同樣號稱打造覆蓋線上線下、吃喝玩樂全場景用途；今年1月該公司還曾擴大相關業務範圍，即允許京東PLUS會員用積分兌換家政、洗衣洗鞋、洗車、寄快遞等服務。

最後一間盒馬X會員店月底關

調整會員體系之外，阿里也在重構零售業務。該公司旗下零售平台盒馬所經營的盒馬X會員店，已傳出將全面關閉。內媒《第一財經》稱，盒馬X會員店上海森蘭店將於8月31日停業，而此前其位於北京、蘇州的兩家門店已於上月底停業。

盒馬X會員店是盒馬旗下的會員制倉儲式商店，為其四大業態之一。2020年首家盒馬X會員店於上海開業，公司曾披露該店開業兩個月便已盈利。全盛時期時，內地曾有10家盒馬X會員店，其會員年費則由258元人民幣起，相關業務曾被市場寄予厚望、被視作推動盒馬發展的第二增長曲線。

上述報道引述知情人士指，盒馬決定退出會員店並非一朝一夕的想法，高層從今年年初開始已經決定將重心轉移到盒馬鮮生與盒馬NB（意為Neighbour Business，即社鄰商業）兩大業態，「策略上是有取捨的，既然要把大量資源傾斜到上述兩大業態，那麽其他業態就會調整甚至收縮，於是會員店就基本決定不做。」