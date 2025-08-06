鐵塔上半年純利升8% 增派中期息逾兩成

董事長：今年分紅比率料不低於76%

談及派息時，董事長張志勇稱，公司總體現金流充沛，預計今年整體分紅比率不低於76%，未來亦將保持積極分紅政策。期內，該公司營業收入按年升2.8%至496.01億元。但主要收入即運營商業務收入中，塔類業務收入按年少0.4%至377.97億元，張志勇稱，由於新建設備性能對配套成本要求降低，因此公司維護、場地等收費降低，故相關收入減少。不過基於對服務網絡深度、廣度的需求，運營商業務收入未來仍有發展空間，故預計塔類收入未來趨穩。

此外同屬該分部的室內分佈式天線系統收入料可繼續錄雙位數字增幅，整體公司運營商業務收入今年全年預計仍可錄低單位數增長。

市場亦關注公司2015年自電訊商處收購的鐵塔資產折舊年期將陸續於今年11月到期，張志勇對此表示，相關因素將對公司整體利潤有正面影響，管理層已成立專責小組，以探明資產折舊可釋放價值。至於未來兩年利潤增長預期，管理層認為公司今年利潤可實現高單位數增長，明年則要視乎上述鐵塔資產的審計情况。