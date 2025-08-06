明報新聞網
經濟

北水流入4個月最多 恒指轉升169點

【明報專訊】隔晚美股大幅攀升，市場對美國減息預期升溫，帶動港股在黑色暴雨警告下先跌後升，午後走勢更轉強，一度升近200點，高見24,925點，逼近兩萬五關。大市成交降至不足2300億元，見逾3周低，但北水就轉流入逾230億元，創近4個月高。

標普發布7月份中國服務業經營活動指數勝預期，內地A股做好，在金融、保險股等帶動下，滬指連升兩日，收市報3617點，創今年收市新高。陸續有城商行公布上半年盈喜，農業銀行A股升逾2%，創上市新高；其他板塊如建材資源股等，亦同樣上升。

蘋果概念股內銀內險做好

恒指昨高開13點後一度轉跌，早段曾跌46點，低見24,686點，其後A股走強，恒指午後升幅擴大，最多升192點，高見24,925點，並以接近全日高位收市，報24,902點，升169點，重上20天線。國指升0.65%，報8951點；科指以全日高位收市，報5521點，升0.73%。

大市成交金額連續第3日縮減，昨再減少逾2%至2293億元，是7月14日後最少。北水淨流入234億元，終止單日流出，淨流入金額是4月9日後最多。北水淨買入最多的是盈富基金（2800），淨買近63億元。

蘋果公司業績顯示大中華區市場業務回升，蘋果概念股做好（見表），比亞迪電子（0285）升逾7%，為表現最佳藍籌。內銀、內險股向好。四大內銀升1%至2%以上；中銀香港（2388）升逾4%；中壽（2628）升近3%。ATMXJ個別發展，騰訊（0700）升1.6%；阿里（9988）逆市微跌。

有「新興市場之父」之稱的麥樸思（Mark Mobius）接受彭博電視訪問，堅持4月份時「現金為王」的觀點，目前投資組合中約50%為現金，餘下為股票。直言市場已經升得太高，難以找到廉宜的資產，而且大部分公司的估值、期望值都非常高。而持有現金仍然可以獲得4%至5%的的回報。今年4月底時，他曾表示旗下基金約95%的倉位是現金。他又認為，暫時對中國市場持觀望態度是一個好的做法，以待中美貿易談判形勢更加明朗。他建議，可以選擇性投資如人工智能、中國科技行業等領域。獨立股評人熊麗萍表示港股調整過後急速反彈，雖然調整幅度不深，但市場很快又再買入，加上北水支撐，大市整體仍向上，重上兩萬五關不難。

