標普中國7月服務業PMI升至52.6 創14月新高

【明報專訊】7月標普全球中國通用服務業經營活動指數按月增加2至52.6，遠勝市場預期的50.4，亦是去年5月後新高。據調查企業反映，服務業新業務量增長支撐經營活動擴張，按月升2.3至53.3，增速為1年最高，主因基本需求改善及拓展業務取得成效。該數據與國家統計局服務業商務活動指數走勢出現分歧，後者7月按月略跌0.1至50。高盛認為，兩個調查差異或反映涵蓋行業不同，例如標普強調旅遊活動強勁，統計局則指房地產服務疲弱。
月內，新出口訂單指數按月升2.9至51.2，重上擴張區間，受訪企業反映7月旅遊業活動增加、貿易環境趨穩而帶動增長。由於新業務增加，支撐用工重新恢復擴張，7月用工指數也回升1.2至50.9，創去年7月以來最高增速。隨着用工增長，積壓業務量升幅放緩，按月下降1.6至50.1。
另外，服務業整體營商信心改善，信心度升至4個月來最高。企業預期，經營環境改善，全球貿易流動增加，將支撐未來一年新訂單和經營活動增長。標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡表示，服務業用工恢復擴張，反映企業對經營前景樂觀，但據說許多增加都是兼職。值得一提的是，7月銷售價格上升表明企業信心改善，故敢於將成本壓力轉移至客戶。