標普中國7月服務業PMI升至52.6 創14月新高

月內，新出口訂單指數按月升2.9至51.2，重上擴張區間，受訪企業反映7月旅遊業活動增加、貿易環境趨穩而帶動增長。由於新業務增加，支撐用工重新恢復擴張，7月用工指數也回升1.2至50.9，創去年7月以來最高增速。隨着用工增長，積壓業務量升幅放緩，按月下降1.6至50.1。

另外，服務業整體營商信心改善，信心度升至4個月來最高。企業預期，經營環境改善，全球貿易流動增加，將支撐未來一年新訂單和經營活動增長。標普全球市場財智經濟研究部副總監潘婧怡表示，服務業用工恢復擴張，反映企業對經營前景樂觀，但據說許多增加都是兼職。值得一提的是，7月銷售價格上升表明企業信心改善，故敢於將成本壓力轉移至客戶。