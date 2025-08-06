港7月PMI回升至49.2 連續6個月收縮

金管局再接錢 銀行結餘降至724億

金管局公布，於紐約交易時段收市後沽出8.19億美元，令銀行體系總結餘於8月6日將縮減64.29億元至724.61億元。自6月27日開始沽出美元以來，已九度承接港元沽盤，累計減少1010.57億元。

至於香港7月PMI，從構成指數項目來看，新訂單指數升幅最大，按月回升2.8至47.7，其次為產出指數，升2至48.4。儘管整體跌幅收窄，但外部需求依舊疲軟，來自內地的新業務指數進一步下滑0.6至46.1，而新出口訂單指數雖升1.3至44.3，仍遠低於50的盛衰分界線。需求低迷亦連帶影響其他指標。積壓工作減少、存貨指數下降1.5至51，為10個月來最大跌幅，供應商交貨時間放緩，相關指數跌1.6至48.3。企業增聘意欲亦轉弱，就業指數回落0.4至49.6，為5月以來首次下滑。

價格方面，受原材料價格上漲推動，投入成本指數升1.6至52.7，但企業大多維持售價不變，產出價格指數僅升0.8至50.1。勞動成本則出現半年來首次回落，相關指數降0.8至49.6。

展望未來，受訪企業普遍提到貿易壁壘加劇、行業競爭激烈，以及全球經濟疲弱等不利因素，影響對業務增長的信心。不過，悲觀情緒已較6月有所緩和，為3月以來最輕。

標普全球市場財智經濟學家Usamah Bhatti表示，來自內地及海外的銷售依然大幅下滑，拖累整體表現。企業因產能壓力減輕而暫緩擴充人手，令就業市場3個月來首次轉弱。他續指出，雖然投入成本持續上升，但為刺激銷售，企業選擇不調整售價。此外，業界續看淡未來一年前景，其顧慮除本地和全球經濟走弱以致需求疲弱外，貿易壁壘門檻提高亦是潛在風險。