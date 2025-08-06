明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

險企投資職能遷星洲 港勸喻回流 保監局：沒法定要求 惟須確保迅速理賠

【明報專訊】彭博社引述消息報道，香港保險監管機構自2024年初以來，一直在推動香港一些大型人壽保險公司將投資決策職能遷回香港，此前這些保險公司將相關職能遷至新加坡，當中涉及友邦（1299）等公司。消息人士稱，在至少一個案例中，香港保監局專門考察了香港投資團隊是否最終決定這些授權。保險業監管局（下稱保監局）接受本報查詢時，呼籲保險公司應審慎管理資產，避免出現過於集中風險，亦要留意當局會適當考慮在不同司法管轄區轉移資本潛在的法律和運作限制。

明報記者 陳偉燊、龍彩霞

受新加坡金融管理局提供的稅收優惠等措施激勵吸引，儘管保單銷售主要在香港，一些保險公司近年加快將新加坡作為區域資產管理中心的步伐，將投資決策遷移至新加坡。雖然獲保監局容許，但是一系列新挑戰引發監管機構擔憂。尤其港星兩地金融中心在人才和資本方面的競爭日益激烈，加上資產管理公司面臨集中度風險的上升，引發監管機構對投資決策外遷的審視。彭博引述消息人士稱，該香港監管機構希望在港的保險公司、基金管理公司和律師事務所創造更多就業機會。

友邦：不評論市場傳言揣測

保監局回覆本報稱，目前就人壽保險公司在香港維持資產或作出投資決策方面，並沒有法定要求，不過指出：「所有獲授權保險公司均應審慎管理其資產，避免在風險類型、交易對手和投資工具等方面出現過度集中。這對於確保保險公司能隨時迅速理賠及履行合約責任，以保障投保人利益，非常重要」，又指根據國際最佳常規，該局亦會適當考慮在個別獲授權保險公司進行處置及恢復規劃時，在不同司法管轄區之間轉移資本的潛在法律和運作限制。

本報亦曾向友邦查詢，該公司表示不評論市場傳言或揣測。

星作投資決策 憂集中美股美元資產

本報記者又從消息人士理解到，由於大部分在港銷售保單的持有人為港人，若在新加坡作投資決策，並集中參與美股或美元資產，便會出現集中風險、而香港保監亦難以監察。同時保單換成美元及新加坡元投資後，一旦表現不穩定，並需要向保單持有人理賠，過程中因涉及匯兌及當中的風險，或需時漫長。另保險公司向客人兌付前，一般先需處理好當地負債才向保單持有人作賠償，因此在獲理賠時便可能出現延誤。

一般而言，當保險公司通知香港保險監管機構其外包決策時，監管機構能夠追蹤其決策過程。根據一項名為GL14的指南，香港保監局可以查閱保險公司與其委託資金的投資管理公司之間的詳細安排，包括金額和地點。

相關字詞﹕友邦保險 香港保險業監管局

上 / 下一篇新聞

港7月PMI回升至49.2 連續6個月收縮
港7月PMI回升至49.2 連續6個月收縮
標普中國7月服務業PMI升至52.6 創14月新高
標普中國7月服務業PMI升至52.6 創14月新高
北水流入4個月最多 恒指轉升169點
北水流入4個月最多 恒指轉升169點
黑雨影響 中慧截飛上市推遲1日
黑雨影響 中慧截飛上市推遲1日
鐵塔上半年純利升8% 增派中期息逾兩成
鐵塔上半年純利升8% 增派中期息逾兩成
淘寶擬推「大會員」 打通同系餓了麼等 主打生活全面覆蓋 88VIP權益全面升級
淘寶擬推「大會員」 打通同系餓了麼等 主打生活全面覆蓋 88VIP權益全面升級
阿里搶人才 校園招7000職位
阿里搶人才 校園招7000職位
長和持股澳洲電訊商削股本 料獲返還38億
長和持股澳洲電訊商削股本 料獲返還38億
置富產業信託中期可供分派收益增2.1%
置富產業信託中期可供分派收益增2.1%
TVB料全年廣告收入增長 重申實現淨利潤預期
TVB料全年廣告收入增長 重申實現淨利潤預期
GUM：強積金7月人均回報3519元
GUM：強積金7月人均回報3519元
怡斯萊：支持歐盟驗證系統防漂綠
怡斯萊：支持歐盟驗證系統防漂綠
特朗普再批鮑威爾遲減息 三藩市聯儲行長：今年或需減息兩次以上
特朗普再批鮑威爾遲減息 三藩市聯儲行長：今年或需減息兩次以上
Palantir季收增48% 首破10億美元關
Palantir季收增48% 首破10億美元關
特朗普兩子支持SPAC申IPO 價值3億美元
特朗普兩子支持SPAC申IPO 價值3億美元
張兆聰：小馬智行區間上落值博
張兆聰：小馬智行區間上落值博
PAObank港元定存1個月年利率16厘
PAObank港元定存1個月年利率16厘
富邦1個月英鎊定存年利率5.38厘
富邦1個月英鎊定存年利率5.38厘
姜靜：人幣年底前或升至7.12
姜靜：人幣年底前或升至7.12
技術取勝：康師傅或下探10元
技術取勝：康師傅或下探10元
手工漢堡店主廚賴震環膺「最紅大廚」冠軍
手工漢堡店主廚賴震環膺「最紅大廚」冠軍
劉思明：港股業績期臨近 目光應聚焦優質股
劉思明：港股業績期臨近 目光應聚焦優質股
周顯：大生銀行較大行穩陣
周顯：大生銀行較大行穩陣
湯文亮：數據遲了公布 統計局長被炒
湯文亮：數據遲了公布 統計局長被炒
灣仔單幢盤Queen's Cube突拆售 市傳開放式戶約504萬入場 實呎1.75萬起
灣仔單幢盤Queen's Cube突拆售 市傳開放式戶約504萬入場 實呎1.75萬起
黑雨下連錄約8宗一手成交
黑雨下連錄約8宗一手成交
前高官梁展文2550萬沽貝沙灣3房 18年帳賺近千萬
前高官梁展文2550萬沽貝沙灣3房 18年帳賺近千萬
偉華兩房黑雨下400萬沽 5年實蝕三成
偉華兩房黑雨下400萬沽 5年實蝕三成
羅氏集團2000萬沽上環商廈
羅氏集團2000萬沽上環商廈
維港．灣畔臨海 飽覽日夜繁華景
維港．灣畔臨海 飽覽日夜繁華景
會所設計靈感源自豪華遊艇
會所設計靈感源自豪華遊艇
劉敬華：康利亞太料美經濟可軟着陸 美股估值偏高 短期看好歐股
劉敬華：康利亞太料美經濟可軟着陸 美股估值偏高 短期看好歐股