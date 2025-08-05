元朗上月262宗租貸再破紀錄

尚悅兩房特色戶呎租36元創新高

內地生租樓潮依然熾熱，受惠於港鐵東鐵沿線，沙田市中心上月累錄135宗租賃個案，較去年同期升約50%。美聯區域聯席董事陳國良表示，沙田好運中心日前錄即放租即承租個案，單位為楓林閣低層E室，實用面積348方呎，兩房間隔，業主放盤後即日獲內地生承租，並預繳一年租金共涉18.6萬元，折合平均月租1.55萬元，實用呎租約45元。業主2001年96萬購入單位，租賃回報高達19厘。

內地生預付1年租好運兩房涉19萬

另大埔亦錄內地生租賃個案，中原高級資深分區營業經理吳啟業表示，大埔中心19座中層G室，實用面積407方呎，兩房間隔，日前零議價後以月租1.6萬元租出，實用呎租約39元。據悉租客為兩名內地女學生，以預付一年租金方式，即約19.2萬元租入單位自用。業主2023年以450萬元購入單位，租金回報約4.3厘。