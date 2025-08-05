元朗上月262宗租貸再破紀錄

【明報專訊】踏入傳統租務旺季，各區租賃除交投急升外，租金亦連錄破頂個案。中原副區域營業經理王勤學表示，元朗區連月租賃交投暢旺，上月共錄262宗租賃個案，較6月248宗按月增加5.6%，成交量再創區內新高，另個別屋苑呎租亦創新高。他又稱，尚悅一個頂層連天台單位，實用面積356方呎，兩房間隔，早前以月租1.28萬元租出，實用呎租36元，創屋苑呎租新高。業主2022年590萬元購入，租金回報約2.6厘。
尚悅兩房特色戶呎租36元創新高
內地生租樓潮依然熾熱，受惠於港鐵東鐵沿線，沙田市中心上月累錄135宗租賃個案，較去年同期升約50%。美聯區域聯席董事陳國良表示，沙田好運中心日前錄即放租即承租個案，單位為楓林閣低層E室，實用面積348方呎，兩房間隔，業主放盤後即日獲內地生承租，並預繳一年租金共涉18.6萬元，折合平均月租1.55萬元，實用呎租約45元。業主2001年96萬購入單位，租賃回報高達19厘。
內地生預付1年租好運兩房涉19萬
另大埔亦錄內地生租賃個案，中原高級資深分區營業經理吳啟業表示，大埔中心19座中層G室，實用面積407方呎，兩房間隔，日前零議價後以月租1.6萬元租出，實用呎租約39元。據悉租客為兩名內地女學生，以預付一年租金方式，即約19.2萬元租入單位自用。業主2023年以450萬元購入單位，租金回報約4.3厘。