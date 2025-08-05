明報新聞網
經濟

香港地產

紀惠放售兩軒尼詩道物業 意向價共1.26億

【明報專訊】頻頻沽貨套現的紀惠集團，再委託代理出售兩項物業，意向價共1.26億元。第一太平戴維斯表示，獲委託作獨家代理，公開出售銅鑼灣軒尼詩道452號及軒尼詩道455至457號勝華樓地下及閣樓，其中軒尼詩道452號，地盤面積約828方呎，全幢總建築面積約2833方呎，將連租約一併出售，意向價4800萬元，呎價約1.69萬元。物業地下樓層由保健品牌承租，將連同現有租約一併出售，每月租金收入約14.5萬元。

另一放售項目是軒尼詩道455至457號勝華樓地下及閣樓，相連地舖連閣樓，建築面積約4200方呎，意向價7800萬元，同樣連租約一併出售，呎價約1.86萬元。商舖連銀行「鐵約」出售，每月租金收入24萬元，即買家可享租金回報約3.7厘。第一太平戴維斯投資部資深董事方詠清表示，物業價格較市場高峰期已有明顯回調，其中軒尼詩道452號屬整幢單一業權、且為低入場門檻的全幢物業，料吸引用家或投資者。

寧晉中心呎價7794元 8年跌37%

此外，資料顯示，觀塘成業街7號寧晉中心中層E室，面積2502方呎，上月以1950萬元易手，呎價7794元。買家為富泰實業發展有限公司，其股東及董事包括伯恩光學創辦人楊建文及其妻林惠英。原業主2011年以1200萬元購入，持貨約14年，帳面獲利約750萬元或62.5%。翻查資料，楊建文或相關人士近年連環購入寧晉中心單位，其中一個高層B室，面積約9077方呎，楊氏2017年以約1.12億元購入，呎價高見1.23萬元，為該廈呎價歷來最高，對比上月購入的單位，即呎價從高位回落37%。

另有工廈地廠放售，美聯工商助理營業董事譚樹青表示，獲委託代理同步放租放售火炭坳背灣街38至40號華衛工貿中心地廠，面積約9072方呎，意向價約7000萬元，意向呎價約7716元；另同時亦以月租20.8萬元招租，意向呎租約23元。

