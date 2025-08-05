佳寶「太子女」蝕沽海日灣 物業上月押予京東

4房戶2800萬沽 6年實蝕約26%

資料顯示，海日灣A1座高層A室，實用面積1597方呎，4房連雙套房及工人套房間隔，上月以2800萬元售出，實呎17,533元，單位原於2018年由林凱欣（Lam Hoi Yan Keira）、即林曉毅女兒一手購入，當年作價約3552萬元，即林氏持貨約6年帳面蝕752萬元，若連同使費，料實蝕約930萬元，實際蝕幅約26%。登記買家為Hu Rong，料為內地背景人士。

資料又顯示，林凱欣當年購入單位後，曾多次抵押單位，包括匯豐銀行、中信銀行（國際）等。值得留意的是，今次交易之文書日期為7月8日，而該物業上月亦登記一項按揭紀錄，文書日期為7月18日，承按人為Jingdong E-commerce（trade）hong kong co. ltd，為京東集團旗下一間子公司，即京東上月曾為該單位進行按揭，惟資料暫未顯示按揭人為單位新買家或是林凱欣，亦未顯示按揭金額。

另方面，崇傑地產旗下西半山尚璟上月售出一伙6樓B室，實用面積2137方呎，連629方呎平台，連車位以7906.9萬元易手，實呎3.7萬元。資料顯示，單位新買家為上善家族辦公室有限公司，公司股東為上善資本集團有限公司及數名內地人士，而上善家族辦公室有限公司今年5月曾以1.53億元購入貝沙灣一幢單號洋房，實用面積3308方呎，4房間隔，實呎46,252元。換言之，該公司兩個月內已先後以約2.32億元購入兩伙豪宅。

MONTEREY一房一年帳面升值17%

另將軍澳MONTEREY罕錄短炒獲利個案。利嘉閣分行首席聯席董事鄧達榮表示，MONTEREY 6A座高層D室，實用面積366方呎，1房兼開放式廚房間隔，獲區內客以587萬元承接，實呎16,038元。原業主去年才以約500萬元買入，帳面獲利約87萬元或17%。