住宅買賣登記連續5個月破5000宗 4年來首見

【明報專訊】本港樓市持續回暖，住宅買賣合約登記近月明顯轉趨活躍。土地註冊處公布最新數據顯示，上月住宅物業成交量按月雖微跌3.2%至5766宗，但住宅物業已連續5個月超過5000宗成交，是自2021年下半年樓市低迷以來首次出現的穩定復蘇迹象。

分析：未來庫存水平續降

世邦魏理仕指出，截至今年6月，房屋局數據顯示，已落成樓宇但仍未售出的私人住宅單位數目在過去3個月共下降400伙。儘管數字已攀升至27,200伙，但已接近高峰。市場每月持續吸納1000至2000伙新單位，因此預計未來庫存水平將持續下降。

物業買賣合約登記連續兩月逾7000宗

此外，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，引述最新土地註冊處資料顯示，上月整體物業買賣合約登記錄7212宗，總值546.19億元，雖按月微跌0.8%，金額亦回落17.8%，但宗數已連續兩個月穩企7000宗以上，金額亦為近8個月次高。她又稱，受惠於銀行拆息下降及恒指突破24,000點等，新盤及二手市場交投均見活躍。

一手市場方面，上月一手私宅錄得1866宗及198.6億元買賣登記，扣除6月大型內部轉讓影響後，7月一手金額按月升10.6%，宗數連續5個月逾1500宗。今年首7個月一手買賣合約登記突破1萬宗至11,146宗，反映發展商加快推售貨尾，配合減辣後市場需求釋放，帶動新盤表現理想。二手方面，上月錄3665宗及254億元買賣合約登記，宗數創近3個月高位，個別大型屋苑，如天水圍嘉湖山莊錄45宗（共1.95億元）、沙田第一城錄43宗（共1.95億元）、美孚新邨錄35宗（共2.17億元）及太古城錄34宗（共2.98億元）。

