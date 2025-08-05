明報新聞網
經濟

香港地產

港島單幢盤大戰 嘉居．天后料本季推 半山名滙一周累售43伙 最高呎價2.9萬

【明報專訊】雖然市場未有大型全新項目推出，不過，上月至今卻先後有多個港島單幢盤推出或準備推售（見表），其中樓花期約15個月的嘉華（0173）天后項目，昨命名為「嘉居．天后」，預計今季推出，價錢將以同區樓盤或港島豪宅盤作參考。另一邊廂，樓花期約9個月的九建（0034）西營盤單幢新盤「半山名滙」，過去一周透過招標沽出43伙，套現逾3億元，最高呎價達2.9萬元。

明報記者

嘉華國際營銷及市場策劃總經理（香港地產）朱美儀表示，上述物業位於天后英皇道33號，鄰近港鐵天后站，該盤命名為嘉居‧天后，正積極部署推售，料今季推出，項目涉約74伙，主打兩房、三房戶，另有少量特色戶。她又稱，項目大部分單位以價單形式推售，亦不排除部分單位以招標形式出售，價錢會以同區及港島豪宅項目作參考。

上述項目前身為天后晉逸維園精品酒店，原由有「越南朱」之稱的資深投資者朱立基或相關人士於2017年「買殼」購入，當年有指作價超過8億元，物業至2023年以4.68億元由嘉華或相關人士買入。換言之，「越南朱」持貨約6年，帳面蝕約3.32億元或逾四成；若以可建樓面約3.96萬方呎，每方呎樓面地價約1.18萬元。

半山名滙本港買家佔半

此外，九建市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，半山名滙自上月中上載樓書後反應理想，至今已透過招標形式售出43伙，套現逾3億元，最高實呎達2.9萬元。陳補充，成交單位中約一半買家為本地客，投資者佔約七成，項目會按市况加推單位。發展商昨首度開放3個示範單位予傳媒參觀，包括實用面積260方呎的18樓C室，屬經改動一房連傢俱單位。

大手客7558萬掃滶晨3伙

新世界（0017）及港鐵（0066）等合作發展的黃竹坑港島南岸滶晨I、II，昨再以招標形式售出4伙，涉及8495.1萬元，當中有一組買家以約7558萬元連購3伙，全為實用面積826方呎的1B座P3室3房1套單位，成交價2490.4萬至2548.2萬元，實呎30,150至30,850元。新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目迄今已售出507伙，套現逾89億元，截至上月底，銷售金額冠絕本年度全港全新一手項目，為今年度全新項目吸金王，平均成交呎價近2.7萬元。

另恒地（0012）旗下多個樓盤錄得成交。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，旗下部門昨共沽5伙，套現逾1.35億元，當中啟德跑道區天瀧連沽3伙，套現逾1.2億元，包括有大手買家以7290萬元購入6座8樓A室及8樓B室，實用面積分別1085及1102方呎，成交價分別3626萬及3664萬元，呎價約3.3萬元。

相關字詞﹕半山名滙 新盤推售 滶晨 朱立基 嘉華 嘉居．天后

