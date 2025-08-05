明報新聞網
楊智佳：快手現突破 值得跟進

【明報專訊】港股輕微低開75點後回穩向上，恒生指數昨日上升225點，收報24,733點，主板成交2346億元。上周五美國公布5月及6月非農就業人口數據的修訂值很嚇人，大概是統計方式更新下的結果，惟失業率數據並無不妥，况且早前美國公布第二季國內生產總值（GDP）年率增長3%，表現着實不錯，暫未看到市場因憂慮經濟衰退而出現恐慌擴散的元素，執筆時美股期貨亦見回穩反彈超過0.5%。且看環球股市能否從短暫跌市之中回升，從而惠及港股市場。

港股掉頭向上，隨即有個別強勢股一放絕塵，心動公司（2400）上升7.5%，至56.75元，突破4年高位。快手（1024）亦突破，昨上升3.2%，技術上形成了大圓底，去年9月至今近一年，成交亦大幅增加，是投資者積極買入的迹象，不知道是什麼葫蘆賣什麼藥。不過，快手年度化市盈率17倍左右，配合約一成的收入穩定增長，日活用戶仍按年上升3.6%，目前估值仍是合理水平。

快手股價轉強的催化劑，或許是人工智能（AI）業務。該公司4月推出「可靈AI」，屬於視頻生成大模型，幫助用戶製作創意視頻。

快手AI業務成股價催化劑

然而，快手以視頻作為主業，不要少看人工智能對於業務的推動力。觀乎美股市場上的Meta（美：META），上周公布了季度業績，上季facebook及Instagram的平均使用時數分別增加5%及6%，至於廣告轉換率分別升3%及5%，主要歸功於人工智能幫助社交平台分派了更適合用戶的內容，令用戶的使用時數上升，同時更高效分派廣告。兩項增益令季度收入按季上升12%，同時成本只按季升9%，推動盈利加速向上。假如快手能夠透過人工智能呈現相若的效應，同樣有能力加快推升盈利。即使快手的人工智能科技尚未追得上Meta的水平，看來亦只會是遲早的問題。

有見及投資者已偷步吸納快手，加上股價成功突破了形成兩年的大圓底頸線，成交亦增加，中長線表現應不差，值得跟進。

個別科技股擁有不錯的潛力，工業股亦靜靜醞釀升勢，縱使內地工業處於輕微收縮，投資者仍樂於吸納。東岳集團（0189）逐漸形成反覆的一浪高於一浪形態，至於另一隻更冷門的工業股理文化工（0746），目前逐步向上，挑戰兩年高位。

理文化工穩健 小注買入持有

理文化工4年前曾經大幅炒上，原因是市場憧憬鋰電池電解液添加劑的業務潛力，不過，及後管理層澄清研發六氟磷酸鋰（LiPF6）項目是一場美麗誤會，股價大幅下滑。時至今日，理文化工只剩7.6倍市盈率，0.62倍市賬率，財務狀况相當健全。另外，該公司投資的鋰電池電解液項目於上月底竣工，可年產1550噸氯代碳酸乙烯酯（FEC）以及2550噸碳酸亞乙烯酯（VC），年收入超過2億人民幣，僅略高於收入的5%，不過，未來會持續增產，長遠幫助提升收入。

理文化工市值僅36億元，成交亦不多，不過這家老牌化工股務實而穩健，持續研發新產品線，加上股息率達到6.5厘，是可供穩健型投資者小注買入持有的選擇。

