薛偉傑：特斯拉擴Robotaxi服務地區 惟首輸Autopilot官司

覆蓋面積增3倍 加價1次

6月22日，Tesla使用一批經過改裝的Model Y，在德州的奧斯汀市推出其自動駕駛的士服務（暫時仍需要安全員坐在副駕駛位置），服務區域的面積約為20平方英里。7月14日，就將服務區域擴大至42平方英里。8月3日凌晨，Tesla再次將服務區域擴大至接近80平方英里。這已經直逼Google於3月搶先推出的同類服務的90平方英里服務區域。據報道，Tesla還在奧斯汀市西部測試其自動駕駛的士服務，有可能在未來幾個月將服務區域擴大至數百平方英里。此外，Tesla的自動駕駛的士服務的收費最初定得非常便宜，每程只是4.2美元。但7月15日就迅即宣布加價，上調至每程6.9美元，加幅達64.3%。

對於Tesla的粉絲和股東來說，這些當然是好消息。因為Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）以往曾經在接受媒體訪問時「畫餅」，努力描繪其自動駕駛的士服務的終極理想模式，令人憧憬。據馬斯克所說，Tesla的自動駕駛的士服務將來營運的車隊會包括兩種車輛。其中一種是由該公司擁有、專門為這服務而設計的Cybercab。另一種則是由其顧客擁有、只在他們不用車的時候才提供服務的電動汽車。即是說，這是傳統的士和兼職網約車兩種模式再加上自動駕駛系統的結合。對於未來的Tesla電動車車主來說，其座駕將來每星期或許會服役40小時之多，除了用於上下班之外，還可以幫他們賺取外快。

但另一邊廂，Tesla日前亦首次在一宗涉及其輔助駕駛系統的訴訟中打輸官司。話說2019年4月25日晚上，George McGee駕駛一輛Model S在佛羅里達州一處偏僻鄉村公路上行駛，開了Tesla的增強版輔助駕駛系統Enhanced Autopilot。但在行駛過程中，他的手機滑落在車內地板上。他低頭去執手機，沒有發現前方就是交叉路口。當他抬起頭時，已為時過晚。他的Model S以時速100公里衝入路邊的停車場，將一輛停泊汽車橫向撞翻。站在該汽車另一邊的一對情侶從此陰陽永隔。Benevides Leon Naibel被撞飛20多米，當場去世。而她的男友Dillon Angulo則全身多處骨折，腦部創傷，需要長期接受治療。很明顯，George McGee需要為車禍負責。他自己也承認疏忽駕駛。但他表示，誤以為遇到障礙物時，Enhanced Autopilot會自動煞車。死傷者的家屬同年就起訴George McGee，隨後和後者達成和解。但死傷者家屬認為，Tesla也要對意外負上部分責任，故隨後亦起訴Tesla。他們認為，Tesla對其輔助駕駛系統的功能的行銷方式，令駕駛者誤以為該系統是完全自主。而且，該系統當年還處於測試版，根本就不適合在有交叉路口或者橫向交通的道路上使用。Tesla則表示，McGee一邊尋找掉落的手機，一邊踩下油門。這一方面導致車輛超速，另一方面覆蓋了車輛的系統；在2019年事故發生時，還沒有任何防撞技術可以防止這場悲劇。

馬斯克言論成控方有力證據

在審判中，原告律師和專家證人列舉了馬斯克以往對於Tesla的輔助駕駛技術的諸多承諾。他們指控馬斯克和Tesla對客戶、股東和公眾作出虛假陳述，誇大了其輔助駕駛系統的安全性和功能，鼓勵駕駛者過度倚賴該系統。例如：2016年，馬斯克曾表示：「我們的感測器和軟件在檢測及對環境作出反應，最終會超越人類的能力。在這一點上，Model S和Model X可以比人類更安全地進行自主駕駛。」最具爭議的，是Tesla在同年發表的一段宣傳片中宣稱，其硬件平台已支援全自動駕駛，「駕駛員只是因為法律原因而坐在駕駛座位上」。多名Tesla前員工承認，宣傳片中的車輛並非真的自動判斷路徑。

需賠2.4億美元 或掀更多同類訴訟

結果，陪審團在8月1日裁定，Tesla對這宗車禍有三分之一的責任，而肇事司機則有三分之二的責任。原告遭受的痛苦和精神損失合計為1.29億美元，Tesla負責三分之一，加上2億美元的懲罰性賠償，合共需要向原告支付2.43億美元。

過去數年，Tesla曾經捲入多宗類似車禍的民事訴訟，被事故車主或者死者家屬起訴。但Tesla每次都堅稱，是車主沒有及時接管汽車，與其輔助駕駛系統沒有關係。這是Tesla第一次在這類訴訟中敗訴，被認定需要對車禍負上部分責任。而且，其天價賠償有可能會引來更多同類訴訟。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]