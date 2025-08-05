梁天卓：赴美升學勿忽略選科重要 影響畢業後出路

主修STEM多兩次工作簽證抽籤

這裏就得提一提OPT（Optional Practical Training），一項給持F-1學生簽證的國際生畢業後在美國工作的臨時工作許可。一般情况下，所有學生（無論主修什麼）都有12個月的OPT，不過如果主修的是STEM（科學、科技、工程、數學）領域的學科，可以申請額外24個月的延長，即總共有3年的工作期，令他們可以參加最多3次的H-1B工作簽證抽籤，留下來工作的機會自然大增。

反觀非STEM科目的畢業生，就得在短短一年內找到工作、申請簽證、被抽中，過程中任何一環出問題，都可能要回港另作打算。因此，在選科這一環，是否屬於STEM，對畢業後的出路影響甚大。

國籍或影響申請OPT

更麻煩的是，不是所有學科都那麼容易分類。例如，我自己教授的經濟學，有些學校歸類為STEM（例如在數學與計量經濟學方面訓練較重），有些則不然。學生若選擇經濟為主修科，結果可能因為學校分類不同，而面對截然不同的OPT待遇。所以，家長在選校選科前，真的要做足功課。

除了主修，國籍亦有影響。不少中國學生修讀AI、工程等敏感領域，申請OPT或重返美國時常遭遇審查、延遲，甚至被拒簽。

2020年的美國總統令亦曾禁止與特定大學有關的中國研究生入境，即使今日已放寬，陰影仍在。

簡單來說，赴美念書，不只看排名與學費，更要研究畢業後的去路。否則讀完書，卻無法留下工作，會讓人覺得走了冤枉路。

經濟系副教授維克森林大學

facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]