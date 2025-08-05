明報新聞網
經濟
黃雯怡 股海文蹤

投資策略

黃雯怡：藉AI PC增長 聯想上望13元

【明報專訊】美國7月非農就業數據意外疲弱，市場重新押注9月減息。另一方面，恒指上周連跌4日後，昨低開高走，重返24,600點水平。不過在經過連續3個月上漲後，大市自7月底開始，已出現反覆回調格局，短線在24,000點左右有一定支持，可先觀察。中芯國際（0981）、華虹半導體（1347）、百勝中國（9987）也即將放榜。

美國科技巨頭此前公布的二季報顯示，AI規模化應用正在提升運營效率和重塑競爭優勢，大型企業對AI的資本支出仍將持續增長。由於港股的估值仍落後，AI板塊相關個股仍有進一步走升空間。

在近日舉行的世界人工智能大會（WAIC 2025）上，聯想（0992）的天禧個人超級智能體吸引眾多目光。該智能體已經全面登陸聯想的AI PC，在現場展示的YOGA Air X全球首創屏下攝像頭AI PC、ThinkBook Plus G6 Rollable AI元啓版卷軸屏電腦等AI終端上均可體驗。聯想作為全面佈局AI PC的頭部廠商，鞏固了在AI PC換機潮中的領跑地位。據IDC數據，聯想集團在二季度以24.8%的全球PC市場份額，刷新歷史紀錄，較去年同期增長近兩個百分點，穩居首位。另一方面，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）H20有望重返中國市場，RTX Pro將於2026財年末在中國推出，預計聯想有機會獲得更多中國AI伺服器業務。

聯想在AI PC的佈局，可維持PC市場的領跑地位，帶來穩定盈利；而AI伺服器領域有望獲得新的訂單，帶來增長潛力。當前動態市盈率約12倍，估值具吸引力，市場憧憬其下周三發布的財報，暫上望13元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]

相關字詞﹕財經專欄 股海文蹤 黃雯怡

