Tesla股票方案獎勵馬斯克 總值1849億

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）董事會批准向行政總裁馬斯克授予由9600萬股「限制性股票」組成的股票獎勵方案，總值可達237億美元（約1849億港元）。除非法院批准此前規模更大的股票期權獎勵方案，否則馬斯克可在兩年後領取新獎勵。
根據證券備案文件，這批股權授予，將在兩年後生效，條件是馬斯克仍擔任行政總裁，又或負責產品開發、營運等高層主管職位。該公司稱，這筆獎勵旨在讓馬斯克繼續參與Tesla事務。如果Tesla在特拉華州最高法院勝訴，而馬斯克能夠行使其在2018年獲得的價值500億美元期權，他將不會獲得新的獎勵。該公司正就衡平法院（Chancery Court）作出的裁決提出上訴，該裁決判定500億美元薪酬方案無效。
兩年後生效 馬斯克須仍任CEO
Tesla表示，馬斯克須為生效的限制性股票，向Tesla支付每股23.34美元，而該價格與2018年薪酬方案中的每股行權價相同。根據Tesla上周五的收市價計算，其最新薪酬方案的價值達到237億美元。馬斯克曾表示，他是否願意在未來5年執掌Tesla，取決於他能否更有效控制公司，這與金錢無關。他在5月表示，希望擁有足夠的投票權，以免「被激進投資者趕下台」。
