蘋果據報設新團隊 開發簡化版ChatGPT

強化Siri答題能力

蘋果去年推出AI平台時表示，不會推出自主研發的聊天機械人，相反將會與OpenAI 合作，將ChatGPT整合到Siri助理當中。隨着ChatGPT大受歡迎，大量用戶利用其搜尋，蘋果也有意轉軚。目前的Apple Intelligence僅專注於對資料進行總結，未來可翻譯信息及通話內容，但缺乏類似ChatGPT或Google Gemini的AI驅動搜尋體驗。

在AI領域失去先機，而蘋果又未建立過搜尋引擎，這部分由於Google的搜尋技術優勝，且Google母企Alphabet每年向蘋果支付約200億美元，以保持Google在蘋果設備的預設搜尋引擎地位。但外界普遍預計，美國司法部將強制修改搜尋協議，可能令蘋果失去相關收入。

打造類似ChatGPT搜尋體驗

Gurman指出，為扭轉這局面，蘋果早前成立了AKI團隊，探索一系列AI服務，目標是打造類似ChatGPT的搜尋體驗，雖然一切仍處於早期階段，但該團隊正建立「答案引擎」（answer engine），用以抓取網絡數據，回答常識問題。他們正評估是否開發一款獨立軟件，並建立後勤基礎架構，為新版的Siri、Spotlight及Safari提供實用的AI搜尋功能。

蘋果最近為AKI團隊發布的招聘信息，表明要為「蘋果最具標誌性的產品（包括 Siri、Safari等）帶來直觀的信息體驗」。招聘內容特別提到應徵者須具搜尋演算法和引擎開發方面的經驗，其研究方向顯然是打造精簡版的ChatGPT式搜尋工具。

（彭博社）

[國際金融]