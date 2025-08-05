明報新聞網
經濟
國際金融

特朗普：數日內提名聯儲理事 分析：更早安插撐減息官員 或接任主席

【明報專訊】美國總統特朗普周日表示，將在「未來幾天」提名新的美聯儲理事及勞工統計局（BLS）局長。在美國經濟前景轉弱之際，這兩個關鍵職位有可能重塑特朗普政府的經濟議程。彭博社指出，美聯儲理事庫格勒（Adriana Kugler）上周五突然宣布辭職，為特朗普提前佈局下一任美聯儲主席人選創造機會。庫格勒的任期原定於明年1月底才結束，她將於本月8日起提早卸任，這讓特朗普能較預期更早，在美聯儲內部安插與其減息願景更一致的「鴿派」官員。

分析指出，特朗普提名的美聯儲理事候選人，可能會在現任主席鮑威爾於明年5月任期屆滿後，接任美聯儲主席一職。根據美聯儲的規定，主席只能從現任理事中選出。特朗普表示，心中已有幾個人選，可接替庫格勒的職位。庫格勒上周缺席美聯儲的議息會議，未有為貨幣政策投票；美聯儲亦未交代其辭職原因。美股三大指數上周五因非農數據轉弱而急挫後，昨早段全線反彈，科技股納指曾漲逾1%。

美股三大指數反彈 納指漲逾1%

白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、美聯儲前理事沃爾什（Kevin Warsh）及財長貝森特等，都被視為美聯儲主席熱門候選人。美聯儲上周有兩名理事投票支持減息，對維持利率不變的動議投反對票，是1993年以來首次有多於一名理事投反對票，反映美聯儲內部分歧加劇。有份投反對票的理事沃勒（Christopher Waller），也被視為潛在的主席候選人。

庫格勒離職之際，時值白宮就利率政策，向美聯儲施加前所未有的壓力。特朗普頻頻對鮑威爾進行人身攻擊，指摘對方遲遲不肯減息，「過於愚蠢、過於政治化」。庫格勒辭職後，特朗普再次在社群媒體呼籲鮑威爾辭職。

鮑威爾的主席任期至明年5月結束，但理事任期至2028年才屆滿。鮑威爾一直未有表明會否參照過往主席的做法，在主席任期屆滿後一併辭去理事職位。至於其餘5名理事的任期，都不會在特朗普任期內結束。分析認為，通過填補庫格勒的席位，特朗普可確保其屬意的繼任者具備主席提名資格，避免受制於鮑威爾的理事職位去留。

快宣布新勞工統計局長

此外，特朗普周日晚稱，將在3至4天內宣布新的勞工統計局長，並強調被其解僱的前任局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer）操縱關鍵經濟數據，但他未提供任何證據。在勞工統計局上周五將美國5至6月的新增非農就業職位大幅向下修訂後，特朗普解僱了麥肯塔弗。

BLS數據支撐美國資產定價，並影響美聯儲的利率決策，令麥肯塔弗被解僱引起巨大爭議。去年1月，參議院以86票贊成、8票反對，確認她的任命，當時投贊成票的包括現任副總統萬斯及國務卿魯比奧。

在特朗普第一任期內擔任勞工統計局長的比奇（William Beach）向CNN表示：「我不知這次解僱有任何依據。這確實損害了統計系統，破壞了BLS的可信度。」比奇指出，研究表明，BLS的數據比20年或30年前更準確，包括對原始數據的任何修訂。

（綜合報道）

