中移動11億增持香港寬頻至29.9%

連同加國基金承諾 共持42%

據公告顯示，交易完成後，Twin Holding Ltd持股將由約2.29億股降至1505.74萬股，持股比例由15.46%降至1.02%；中移動一方則由持有2.29億股增至約4.42億股，持股比例由15.46%升至29.9%。若計及另一主要股東加拿大養老基金Canada Pension Plan Investment Board提供的不可撤回承諾，其持股1.82億股，中移動一方將合共持有約6.25億股，佔總股本42.33%。其餘股東方面，新加坡主權基金GIC持股維持在6.28%，香港寬頻行政總裁楊主光持股2.01%，公眾股東則持有48.46%。另外，原定收購價為每股5.23元，但因已宣派2025年中期息，調整後作價為每股5.075元。

調整派息因素後每股作價5.075元

中移動收購香港寬頻股份的要約先決條件，是需要先得到中國內地與香港的監管機構批准才可正式進行。雖然公布時條件尚未完成，但交易去年12月2日已視為啟動中，故期間投資者仍可選擇把股份交給中移動委託的中金公司。直至今年8月1日，所有先決條件已宣布達成，中移動將隨即於7日內發出正式收購要約文件，讓股東考慮是否售股，而後續程序將按文件日程執行。