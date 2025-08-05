澳洲項目擬覓伙伴 內地電力需求料升

蔣東強又指出，集團會因應澳洲市場電價波動方面，重點圍繞靈活電量方面作投資，例如會在已有項目去投資燃氣機組及儲能項目，甚至投資蓄能電池甚至抽水蓄能等項目。整體而言EA受惠於批發市場調升售價，上半年業務表現良好；集團亦因應上調批發價格，待零售客戶合約到期時作調整，同時會透過改善成本，以及加大零售平台投資保持競爭力。

下半年印度業務料趨平穩

至於內地業務，蔣稱上半年電力需求增長雖然放慢，但是預測下半年需求上升。就新能源設施上網政策於6月1日推出，他認為只影響新設施，集團會選擇在高需求、高定價地區，透過擴充現有設施藉此取得成本優勢，及在風能和太陽能資源豐富地區去擴充。另外，上半年印度業務因其中一個項目要作非現金減值而受影響，蔣料下半年業務趨平穩。較早前中電已作新一輪檢討，他不諱言集團已有投資的台灣及泰國，將成為其首選物色新投資的市場，同時亦留意越南市場的發展空間。