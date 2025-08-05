中電少賺5% 港以外地區業務倒退 CEO：數據中心需求大 料帶動港電力增長

明報記者 陳偉燊

摩根士丹利報告指出，中電控股的中期盈利水平與市場預期一致，除香港業務錄得增長外其餘皆受壓，料未來12個月其市場綜合盈利預測會向下修訂。中電股價昨收報67.5元，跌0.15%。

港燃料費減2.3% 助降電價

因應數據中心的需求，蔣東強表示集團會繼續去投資確保滿足市場需求，又指出北部都會區有一定數量的數據中心會投產。根據集團5年發展計劃，估計香港2024年至2028年期間會有18座數據中心發展起來，而去年至今年上半年已有3座新數據中心投入運作，未來尚有逾10座數據中心投產，中電已作適當部署，並在北部都會區周圍鋪設電網，當數據中心有需要時他們只需延伸便可供電。至於今年上半年在港售電量按年跌1.7%，蔣指出因去年上半年天氣較和暖，閏年亦令售電量多一日，比較基數高所導致。

在香港電價調整方面，蔣東強稱，隨着國際燃料價格增長放緩，在港的燃料調整費已經由原來每度46.3仙，下調2.3%至43仙，相信有助用戶降低用電成本。中電會密切監察燃料走勢，並根據機制反映最新價格變動。根據中電的5年業務規劃，預算每年售電量有1%增長，但是會因應市場變化及天氣的影響去調節。

印度稅前盈利跌75% 澳洲減35%

此外，中電在港以外業務表現倒退，當中主要三大市場中，印度市場貢獻稅前盈利只有7900萬元，按年大跌近75%。

澳洲市場的稅前盈利亦按年大減35.48%（見表）。香港的能源業務之營運盈利及稅前盈利分別增長7.29%及5.74%，達到44.69億元及59.12億元。

該團上半年第二期股息維持每股0.63元水平，蔣東強表示，集團希望維持穩定派息，確保在業務持續增長同時，持續增加派息。集團大抵維持首三季派息水平，並且在第四季度因應業務及未來增長所需，再由董事會確定派息水平。