匯豐上調中國GDP增長預測 促進新型城鎮化料帶動內需

該行發表報告指出，7月30日召開的中央政治局會議明確表示，穩增長仍是下半年經濟工作的核心，預計政策將集中於落實結構性措施，包括加快減少過剩產能、推進大項目投資及促進新型城鎮化以帶動內需。另財政端或將推出更多基建項目，如規模達1.2萬億元人民幣的西藏水壩計劃。儘管「反內捲」政策短期內或拖慢經濟增長，因裁員與行業整合將影響產出，但從長遠來看，此舉有助提升生產力並改善供需失衡。該行認為，與「供給側改革1.0」不同，這一輪改革更強調市場化導向，若得到有效實施，將有助抑制地方保護主義和規範地方監管權力。

將加快減過剩產能 加強「軟基建」

另外，匯豐認為新型城鎮化將成為政策主軸，並預料重點放在城市更新、推動大型項目以改善區域連通性，而即將於10月召開的四中全會上討論的「十五五」規劃料將公布更多細節。同時，政府亦將加強「軟基建」，包括提供育兒與養老補貼。隨着公共服務普及化，如保障性住房，預期市民的消費意願將顯著提升。

匯豐表示，在上半年經濟強勁增長、中美關稅暫停延長預期、創新技術突破如DeepSeek，以及政策推進結構改革的背景下，將中國下半年GDP增長預測由4%上調至4.6%，全年預測因此上調至4.9%，認為有望實現中央定下的2025年「約5%」增長目標。不過，由於整體美國進口關稅仍偏高，加上市場對加徵關稅的預期已逐漸釋放，「提前下單」的動力消退，預測下半年中國出口按年將下滑約2%。