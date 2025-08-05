內地恢復債息增值稅 分析：引導資金買股

降買債投資回報料助促進消費

內媒引述市場人士指出，針對當前消費需求疲弱，降低債券投資收益有助引導個人投資者資金向消費領域轉移，對促進消費增長具有積極作用。此外，當前地方政府債券約八成至九成由商業銀行持有，恢復對債券利息收稅可一定程度上調節金融行業與其他行業之間的收入分配。不過亦有市場人士認為，稅收差異將導致新債發行利率上調作為合理補償，新舊債券之間的息差可能會擴大，或令債市短期結構存在壓力。

市場普遍預期，該新規對銀行及保險等金融機構影響較大，但亦有助引導銀行更積極投放信貸及讓利。至於普通投資者受到的影響有限，由於債券投資以機構為主，個人投資債券規模很小，且個人投資者取得的利息收入，可適用增值稅小規模納稅人月收入10萬元以下免徵增值稅政策。