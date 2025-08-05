港股升225點 北水走180億近3月最多 高盛繼看好MSCI中國 再調高亞太指數目標

明報記者

恒指昨低開75點，早段最多跌135點，低見24,372點，其後回穩，隨着A股反覆做好，恒指亦倒升，最多升240點，高見24,748點，最後並以接近全日高位收市，報24,733點；國指升1%，報8893點；科指跑贏大市，升1.55%，報5481點。市場焦點由上周五晚憂慮全球經濟及貿易增長轉弱，轉為聚焦美國加快減息、美匯回軟的利好支持。利率期貨現預期9月再度減息的機會接近九成，美匯上周五跌至約99.1水平後，昨亞洲市再跌約0.5%至近98.6水平。

高盛「超配」中日韓股 「低配」澳泰馬股

另外，高盛發表報告，調升亞洲股市目標價，繼日前將MSCI中國指數12個月目標價調升5.9%至90點，再將滬深300指數目標價調升2.3%至4500點；MSCI亞太（日本除外）指數由700點調高至710點。

報告指出，雖然7月內地政治局會議顯示，中央決策官員短期內推出刺激措施的迫切性不高，但因關稅明朗化，加上預期美國聯儲局將於9月減息，因此上調股市指數目標價。高盛並維持中國、日本及韓國股市「超配」評級，並「低配」澳洲、印尼、大馬及泰國股市。

盈富遭北水淨沽最多 佔145億

港股成交金額連續兩日縮減，昨再減近8%至2346億元，是7月14日後最少。北水合計淨流出達180.92億元，終止連續7日流入，走資金額是5月12日後最多。北水淨賣出最多的是盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）、南方恒生科技（3033），淨沽分別達145.3億、63.3億及14.5億元。3隻ETF均打入成交榜首5位，其中盈富全日成交居首達318.3億元。

Nvidia概念股英諾塞科再升三成

上周公布與Nvidia（英偉達）（美：NVDA）合作的英諾塞科（2577）延續升勢，昨破頂高見78.75元，升36%，收市仍升30.5%，成交逾47億元；連帶一眾晶片股做好，華虹半導體（1347）升8.7%；上海復旦（1385）升5.7%；中芯國際（0981）升近3%。

重磅科技股普遍做好，騰訊（0700）、小米（1810）升逾2%；京東（9618）、美團（3690）升不足1%；惟阿里（9988）逆市微跌。中資金融股受捧，農行（1288）升近3%；招行（3968）、工行（1398）升逾1%。中金（3908）升2%。