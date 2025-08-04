伍禮賢：信達生物銷售看好 股價調整後可吸

【明報專訊】信達生物（1801）首季收入逾24億元人民幣，按年升逾40%，相信在藥品銷售額持續提升下，第二季收入可望再提速，目前市場預期上半年收入約57億元人民幣。看好其新產品的推出將顯著提升收入基礎，同時看好其快速商業化能力，提供長期增長動力。信達生物年內將有幾大腫瘤產品組合的新品上市，預料可為未來一至兩年的收入增長注入強勁動力。管理層重申2027年可達成200億元人民幣銷售額的目標。當中PD1/IL2的抗腫瘤效果提升了市場對全球商業化和業務發展潛力的預期，預料商業前景及發展潛力更加樂觀，市場估計可能於2027年起在內地市場推出。
