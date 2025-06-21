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2025年6月21日星期六
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跨境支付通明日推 北向匯款日限1萬 暫限個人過數 可支援轉數快繳學費出糧等
大摩：內地探索穩定幣 抗美國擴張意圖
大摩料樓市迎四五年上升周期
恒指反彈292點 泡泡瑪特逆市挫3.6％
三花智控暗盤潛水 藥捷安康大升七成
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港5月通脹1.9% 低預期 分析：貿戰或令出口貨轉內銷遏價格
快手「618」GMV成交破億元商家數升61%
路勁尋求豁免5票據條款 冀紓短期流動性壓力
百度蘿蔔快跑據指年底攻星馬
孫正義擬7.8萬億美建工業園 彭博：欲伙台積電 生產機械人AI產品
日政府擬減發1700億長債 改增發短債穩市場
WSJ：中國5月稀土磁鐵出口跌74%
柏傲莊部分撻訂貨加價1%至4%重售 滶晨次輪連招標沽逾100伙 大手客6000萬連掃6伙
招商局資本彭申等1.29億買SHOUSON PEAK
美孚凸海4房1288萬沽 27年帳升57%
CCL連續4周守135點窄幅爭持
西九文化區獲城規批建1995伙私宅
賽西湖租5.6萬 長情業主回報167厘
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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