西九文化區獲城規批建1995伙私宅

據了解，有委員在會議中關注項目日後設計事宜，主要是整個西九文化區在區內具標誌性，認為該住宅設計會對其整體項目形象有影響，因此期望管理局會留意住宅設計。另有委員關注，當住宅項目落成後，會否與高鐵站及港鐵柯士甸站有良好接駁。

委員關注住宅是否與高鐵站等接駁佳

資料顯示，上述地點位於西九藝術大樓旁地皮，地皮面積約21.53萬方呎，申請人擬在地點內興建分層住宅，並申請略為放寬該發展的總樓面面積，計劃以總發展地積約2.08倍作發展，擬建7幢22至27層高（包括3層平台）住宅綜合物業，提供約1995個住宅單位，涉及約116.79萬方呎。項目另設約22萬方呎非住宅樓面，預計提供住客會所、餐飲及娛樂等設施，同時設約5.3萬方呎私人休憩空間，住宅連零售等部分，總發展樓面約138萬方呎。

翻查資料，西九文化區管理局早前預計，將於今年耗盡2008年港府向管理局一筆過注資的216億港元撥款。由於資金鏈斷裂，政府去年容許將部分西九業權由「只租不賣」的方案，改為容許出售，而出售所得的收益，全部由管理局保留，毋須再補地價。