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經濟

香港地產

美孚凸海4房1288萬沽 27年帳升57%

【明報專訊】拆息回落，加上二手樓價回調，吸引買家加快入市。美聯首席區域營業董事張曉盈表示，荔枝角老牌屋苑美孚新邨，新近錄得近期罕見4房戶成交，位於美孚新邨1期百老匯街8號低層B室，實用面積1387方呎，4房1套間隔連儲物室間隔，附設露台，屬凸海單位（即可遠眺中區海景），以1288萬元易手，實呎9286元。原業主1998年3月約818萬元購入，持貨約27年，帳面獲利約470萬元或57%。

租客轉租為買 1500萬購溱8三房

此外，沙田溱岸8號連錄兩宗大額成交，美聯區域聯席董事陳國良表示，其中一宗為5座中層B室，實用面積936方呎，3房1套間隔，以1500萬元易手，實呎16,026元。

買家為屋苑多年租客，雖然未有睇樓，但熟悉環境、間隔實用，故決定購入自住。原業主2015年5月以1285萬元購入，持貨約10年，帳面獲利215萬元或16.7%。

滿名山3房銀主盤937萬沽 9年跌四成

屯門滿名山錄得有海景銀主盤成交個案。美聯高級分區營業經理陸康誠表示，有關單位為2座滿庭中層B室，實用面積976方呎，屬3房1套連工人套間隔，向東南海景戶，單位屬銀主盤，買家為區內換樓客，以936.8萬元承接，實呎9598元。原業主2016年1538.8萬元一手購入，物業9年間帳面貶值602萬元或39%。

元朗本月二手逼近百宗成交

踏入6月各區二手交投活躍，元朗區亦不例外。中原副區域營業經理王勤學表示，拆息回落帶動下，元朗本月至昨日暫錄約95宗二手成交，其中蝶翠峰7座中層C室，為實用面積501方呎兩房戶，附企理裝修，早前叫價435萬元，買家議價後，減價6萬元或1.4%、以429萬元成交，實呎8563元。

上址買家為外區用家。原業主2005年7月140萬元購入，持貨快將20年，帳面獲利289萬元或2.1倍。

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