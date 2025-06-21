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經濟

香港地產

招商局資本彭申等1.29億買SHOUSON PEAK

【明報專訊】近日市場再有具內地背景人士購入豪宅新盤個案，其中招商局集團旗下子公司招商局資本董事長彭申及相關人士，上月就以1.288億元向新地（0016）一手購入港島南區壽臣山SHOUSON PEAK一幢洋房。

上述成交單位，為SHOUSON PEAK一幢洋房，實用面積2901方呎，花園面積568方呎、平台面積640方呎，上月以1.288億元售出，實呎44,398元。

大手客1.1億掃尚．珒溋兩伙特色戶

資料顯示，買家以百勝龍有限公司（Pacific Legend Limited）作登記，公司股東及董事均包括彭申（Peng Shen Vincent）及相關人士，為招商局集團旗下子公司招商局資本董事長，他同時為越秀交通基建（1052）獨立非執行董事。

此外，內房龍湖（0960）旗下已屆現樓的啟德尚．珒溋，錄今年首宗一手成交，項目新近招標連售兩伙實用面積1617方呎的4房雙套連平台特色戶，分別為低座C、D座的2樓B室，成交價分別5530萬、5520萬元（均連車位），即總涉資1.1億元，實呎均逾3.41萬元，買家皆獲103天成交期，市場估計有機會由同一組買家購入。

信置（0083）等合作發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，則以8274萬元沽出1座10樓B室，實用面積1841方呎，3房間隔，實呎44,943元。

此外，香港興業（0480）旗下愉景灣洋房項目意峰最新售出實用面積2023方呎的1號屋（另連2726方呎花園、714方呎天台），屬4房間隔，成交價4880萬元、實呎2.41萬元，買家成交期為60日，同時可獲發展商贈送一輛價值約200萬元的高爾夫球車，以及上限為4.25%的稅項津貼等，為項目今年首宗成交。

跨境商人2746萬連購文曜兩伙

另外，建灝九龍塘文曜再錄成交，建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣指出，項目獲一名跨境商人以2745.77萬元連購兩伙，包括實用面積904方呎的22樓C室3房雙套連儲物室單位，成交價2011.37萬元，實呎22,250元。

相關字詞﹕文曜 意峰 尚．珒溋 shouson peak 彭申 招商局資本

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