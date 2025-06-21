柏傲莊部分撻訂貨加價1%至4%重售 滶晨次輪連招標沽逾100伙 大手客6000萬連掃6伙

據成交紀錄冊資料，柏傲莊I及II期今年暫錄約23宗撻大訂個案。發展商昨更新項目價單，該兩期項目其中15個單位調升售價，加幅約由1%至4%，據價單所見，15個加價單位中，加幅達4%的只有兩伙，當中實用面積690方呎的II期7A座25樓B室，定價由1562.1萬元增加至1624.6萬元，項目維持最高20%折扣，最新折實價1299.68萬元、折實實呎18,836元。至於實用面積523方呎的I期2B座11樓C室，定價由1223.6萬元調高至1235.9萬元，加幅約1%，折扣率同樣維持20%不變，最新折實價988.72萬元，折實實呎18,905元。

柏傲莊今年暫錄23宗撻大訂

值得一提的是，今次加價之15伙，有12伙屬今年撻大訂之單位，餘下3伙，則屬於已售出但至今仍未登記撻訂之單位。換言之，項目撻大訂之單位數目，將有機會再增加。而發展商則指出，該盤將於短期內上載銷售安排。

另滶晨方面，昨日傍晚起次輪價單銷售100伙，發展商稱，項目至昨晚10時45分，以價單形式共有約94伙獲認購，佔即日可售價單約九成半。另項目同日招標售出11伙，套現逾3.8億元，包括3間四房及8間3房戶，成交價由2479.5萬至6714.7萬元，實呎27,075至43,071元。其中第1座（1B）36樓P2單位，實用面積1559方呎，4房雙套連工人房及洗手間設計，連同一個車位以6714.7萬元成交，實呎43,071元。若連同早前售出單位，項目自上月底至今累售約310伙。

柏瓏II再錄19宗撻大訂個案

信置（0083）等合作的現樓盤元朗錦上路站柏瓏II，最新錄19宗撻大訂，相關單位均於2022年中售出，成交價介乎792萬至945萬餘元，涉成交總值約1.62億元，估計買家遭沒收訂金、料涉殺訂約1620萬元。項目本周已錄約38宗撻大訂，估計涉殺訂逾3100萬元。發展商公布項目最新銷售安排，推出42伙3房及4房戶（非上述撻大訂單位），於6月27日（下周五）起招標。

明報記者