WSJ：中國5月稀土磁鐵出口跌74%

對美稀土磁鐵出口急跌93%

《華爾街日報》報道，中國的稀土磁鐵出口在實施海外銷售限制後急劇下降。5月份，中國的稀土磁鐵總出口量按年下降74%，是自2012年以來最大的百分比降幅。4月份的出口量就按年下降45%。5月份出口的稀土磁鐵為1200公噸，見2020年2月疫情以來的最低水平。中國5月份對美國的稀土磁鐵出口量亦近乎停滯，按年下降93%，降至約46公噸，4月份的按年降幅為59%。

報道指出，數據顯示中國對稀土磁鐵的限制，在5月份進一步打擊全球供應，這引起美國總統特朗普政府的不滿，並促使兩國本月早些時候重新回到談判桌上。兩國在新一輪談判建立了一個框架，預計將放寬中國對稀土出口的限制，作為美國放鬆部分對中國某些出口限制的交換。

中國商務部發言人周四表示，中國一直在加快對稀土出口許可證申請的審核，並已批准一定數量的合規申請，但未透露具體數字。

（綜合報道）

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