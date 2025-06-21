日政府擬減發1700億長債 改增發短債穩市場

根據日本財務省在周五與主要交易商會議中提出的計劃，財務省建議在2026年3月底之前，將20年、30年和40年債券的發行總額減少約3.2萬億日圓。其中20年債券的總發行量將減少1.8萬億日圓，至10.2萬億日圓；30年和40年債券的發行量分別預計減少9000億日圓和5000億日圓。同時，為彌補長期債券發行的減少，財務省考慮增加短期債券的發行，特別是6個月期的國庫券。一位財務省官員在周五的簡報中表示，該計劃可能會在下周一或周二正式獲批。在計劃發布後，日圓因長期利率下跌而趨平。

日核心通脹3.7% 加息升溫

彭博社報道，20年債券的發行減少幅度，是草案文件中所建議的兩倍，顯示政策制定者對借貸成本上升的擔憂。上月，日本20年債券拍賣表現不佳，對全球市場造成波動，市場因擔憂政府債務上升風險而出現緊張。日本長年期國債的孳息率過去一年大幅抽升，令國債孳息率曲線更趨陡峭（見圖）。

另外，日本內務省公布，5月整體通脹率按年升3.5%，較4月略為放緩，並符合市場預期，不過，核心通脹率就按年升3.7%，高於市場預期0.1個百分點，亦高於4月份0.2個百分點，升上逾兩年高位。食品再次成為驅動通脹強勁的主要因素，尤其是米價，較去年上漲一倍。數據公布令市場對日本央行加息預期升溫，彭博就預計央行可能在7月會議上將政策利率上調0.25個百分點至0.75厘。據日央行會議紀錄顯示，多名委員指出，由於經濟下行風險不斷加大，必須密切關注各國貿易政策及進展，不過，委員亦一致認為，日央行亦可因應經濟及物價改善情况，決定是否繼續加息。

（綜合報道）

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