孫正義擬7.8萬億美建工業園 彭博：欲伙台積電 生產機械人AI產品

報道指出，軟銀高層希望為Nvidia（英偉達）（美：NVDA）生產先進AI晶片的台積電，能在項目中發揮重要作用，但目前尚不清楚孫正義希望台積電扮演什麼角色。台積電已規劃在美投資約1650億美元，其位於亞利桑那州的首家工廠已開始量產。目前尚未清楚台積電是否對軟銀的構想感興趣。此外，孫正義還親自接觸其他科技公司，探尋它們對項目的興趣，包括向韓國三星電子提出合作構想。

冀美向建廠企業提供稅務優惠

報道引述消息人士指出，軟銀高層已與包括美國商務部長盧特尼克在內等政府官員討論，希望聯邦政府及州政府向工業園區建廠或進行投資的企業提供稅務優惠，惟目前工業園區仍是初步計劃，其可行性取決於美國總統特朗普政府及其他官員的支持。

軟銀在東京周五股價曾升最多2.3%，台積電在台股價亦升1.9%。軟銀、台積電與三星的代表均對報道不予置評，美國商務部發言人亦暫未回應。

孫正義曾多次表示打算傾全力加速AI發展，軟銀推進上述計劃的同時，正同步籌劃向ChatGPT開發商OpenAI最多投資300億美元、以65億美元收購美國晶片設計公司Ampere Computing，並與OpenAI、甲骨文（美︰ORCL）及阿布扎比MGX合作推進數據中心計劃，目標是在全球投入數千億美元建相關基礎設施。

美股三巫日高開 油價受壓

另外，美股周五假後復市，碰上三巫日（即指數、股票和ETF期權合約的到期日），投資者續關注中東局勢，白宮暗示總統特朗普可能在採取軍事行動以外方法，解決以色列及伊朗爭端，市場憧憬美國或暫緩對伊朗的軍事行動 ，美股三大指數開市向好，道指高開0.36%；標普500指數高開0.4%；納指高開0.5%。科技股普遍走高，Tesla（特斯拉）（美：TSLA）早段曾升2%、蘋果（美：AAPL）早段漲3%。國際油價及金價回落，倫敦布蘭特期油曾跌3%，每桶報76美元；紐約原油期貨曾跌0.26%，每桶報73.3美元。金價每盎司曾跌0.5%，報3354美元。美匯指數偏軟，續在98水平上落。

（綜合報道）

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