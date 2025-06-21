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經濟

路勁尋求豁免5票據條款 冀紓短期流動性壓力

【明報專訊】路勁基建（1098）繼去年完成票據及永續證券提呈要約及同意徵求，包括延長票據到期日等後，昨天中午公布就5隻票據條款提出若干修訂及豁免，尋求票據持有人同意，以緩解短期流動性壓力。該股午後最低曾見0.8元，收報0.84元，升1.2%。

稱市場復蘇低預期 內房續低迷

路勁指出，預計未來仍將面臨償債及流動性壓力，由於市場復蘇速度低於預期，包括中國房地產市場持續低迷、境內流動性受限、無法將現金匯出境外用於償債，以及香港房地產市場持續減價情况。儘管集團預計將有足夠現金支付票據於今年現金利息，但對支付票據之明年現金利息能力存在重大疑慮。此外，集團認為出售印尼收費公路權益後，流動性問題將顯著緩解，但全球關稅政策及地緣政治因素已對出售該權益進程產生負面影響，無法保證能夠及時出售或根本無法出售，亦無法保證以公平代價出售。

公司續稱，倘同意徵求成功實施，將緩解短期流動性壓力，可爭取更多時間出售指定資產包括印尼收費公路，以實現價值最大化，並能將出售指定資產所得款項用於支付票據利息，以及同意徵求相關費用、成本及開支。去年集團已將印尼收費公路權益、黃竹坑晉環項目及存續之上海雋崎股權作指定資產，並承諾將指定資產之出售及融資所得款項淨額按一定比例納入現金清償機制，用於贖回或回購票據或永續證券。

相關字詞﹕流動性壓力 票據 路勁基建

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