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經濟

快手「618」GMV成交破億元商家數升61%

【明報專訊】內地電商平台新勢力陸續派發「618」促銷成績表，其中快手（1024）旗下快手電商發布2025年快手618購物節數據，電商商品交易總額（GMV）成交破1000萬元（人民幣，下同）的商家數按年增逾43%，GMV成交破1億元商家數則升逾61%。據快手電商公布，618購物節期間泛貨架商品卡（電商平台上用以展示商品資訊的卡片）GMV增長53%，搜索GMV升逾143%。快手商城大牌大補頻道百萬GMV單品數按年增長逾124%，內容場消費方面，掛車短影片（在影片中嵌入商品鏈接，方便觀眾直接購入影片中展示的商品）的GMV按年增逾29%。

抖音電商逾6萬品牌成交翻倍

另一邊廂，字節跳動旗下抖音電商公布，5月13日至6月18日，平台上超過6萬個品牌成交額按年翻倍，逾2000個單品成交額破千萬元，6.7萬個中小商家成交額突破100萬元。內容生態方面，5月13日至6月18日期間，直播觀看次數按年增長31%，236個品牌通過直播帶貨成交額破1億元，單場成交破千萬元直播間990個，逾53萬名電商作者成交額按年翻倍。至於拼多多（美：PDD），該公司指出，平台618促銷活動期間，參與「百億補貼」等活動的農貨類別等商家數量按年翻倍，旗下「超級加倍補」活動的單日訂單量已超過376萬單。

不同商品類別中，拼多多指出，山竹、榴槤等時令性水果銷量翻倍增長；美的（0300）、小米（1810）等品牌空調銷量增兩倍。受國家補貼的商品銷量按月增幅達177%。

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