港5月通脹1.9% 低預期 分析：貿戰或令出口貨轉內銷遏價格

明報記者 黃志偉

從各類綜合消費物價指數組成項目來看，5月電力、燃氣及水類別按年升19.7%（見表），為2023年3月後最大升幅。住屋升幅略為加快，按年增2.9%，當中私人房屋租金升2.1%，創去年9月以來最大升幅；公營房屋租金升16.3%。

租金升2.9% 耐用品跌2.3%

另一方面，基本食品價格跌幅稍為擴大至1.4%，衣履價格跌幅擴大至5.3%，為5年半以來最大跌幅，亦連跌12個月。耐用品價格跌幅亦擴大至2.3%，並第33個月錄得跌幅。交通類別按年升2.2%，較上月升3.8%有所放緩。

政府發言人表示，近月消費物價保持輕微。基本通脹率在5月按年上升1%，今年首5個月合計上升1.2%，而各主要組成項目的價格壓力大致受控。展望將來，整體通脹在短期內應維持輕微，本地成本和外圍價格壓力應仍會大致可控。

衣履價急跌 或反映消費低迷

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒認為，本港5月通脹稍為放緩，主要由於食品、耐用品及衣履等價格跌幅稍為擴大，抵消私人住宅租金及能源相關價格升幅加快的影響。另外，內地食品價格持續受壓，可能繼續不利整體食品價格走勢，而且衣履及耐用品價格跌幅擴大，或反映本地消費市道仍然低迷。

該行認為，中美貿易戰前景未明，部分內地出口商品或轉向內銷，可能繼續對部分消費品價格走勢帶來壓力。不過，隨着私人租金穩步上升以及一次性紓困措施結束，或為整體通脹帶來一定支持，預計今年整體通脹約2%。