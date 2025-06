曾於1998年出任證監會副主席的史美倫提及,當年她致力推動交易所股份化(demutualization)。

史美倫指出,當時2000年代前聯交所及香港期貨交易所仍為會員組織,令所有發展策略及投資決定,需要由聯交所逾900個成員,以及逾200個期交所會員批准才可落實,導致改革難以推行,於是她撰寫計劃概念文件並推動股份化,計劃獲時任財政司長曾蔭權接納並寫進《財政預算案》。

史美倫指出,她忘記因某種原因,將股份化的計劃名為「查理布朗 (Charlie Brown,卡通人物)」,更提到當年的《預算案》包括興建迪士尼計劃,米奇老鼠(Mickey Mouse)剛巧同是卡通主題。

陳翊庭更笑言「Charlie Brown is now going to be a big boy, 25 years old(指港交所已長大)」。

另外,陳翊庭提到,首任主席李業廣因正在旅遊的關係,未能參與是次對話。