三花智控暗盤潛水 藥捷安康大升七成

明報記者 邱潤青

另外，創今年入飛人數新高、獲超購逾917倍的海天味業（3288）表現亦乏善可陳，周四（19日）上市首日收36.5元，僅較上市價高0.6%，昨上市翌日跌2.1%，報35.75元，失守36.3元招股價。

客戶包括Tesla（特斯拉）（美：TSLA）和比亞迪（1211）的製冷空調控制元器件製造商三花智控，昨晚公布一手中籤率15%，申購20手可穩獲一手。另一反應熱烈的新股藥捷安康錄高達3418倍超購，昨暗盤較招股價大升約七成，不計手續費一手帳賺4875元；佰澤醫療暗盤亦升逾兩成。

現時市場有6隻新股齊招股，昨日啓動招股的公司有「if」椰子水母企、泰國食品飲料商IFBH（6603）、AI解決方案提供商雲知聲（9678）及專注多肽的CRDMO企業泰德醫藥（3880），3隻新股合共集資約20億元（見表）。

IFBH引入瑞銀旗下UBS AM Singapore、玄龍資產管理、Jane Street（簡街資本）、廣發國際及工銀理財等11名基石投資者，合共認購3950萬美元（約3.1億港元）股份，佔是次集資額近三成。IFBH招股首日即獲投資者青睞，綜合市場資料，截至昨晚10時，IFBH已獲孖展超購逾62倍，涉資73.29億元，以富途借出31.45億元最多。雲知聲及泰德醫藥分別獲券商借出1.74億元及5億元，超購4.2倍及7.7倍。

PPLabs濰柴雷沃申上市

去年底與三花智控同日遞表的晶片設計公司峰岹科技（滬：688279）昨通過上市聆訊，意味可隨時開啓招股。另昨日再有兩間公司向港交所（0388）遞交上市申請，分別為獨立分佈式雲計算服務商PPLabs，以及由濰柴動力（2338）分拆的智能農機和智慧農業公司濰柴雷沃。