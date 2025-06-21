明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

三花智控暗盤潛水 藥捷安康大升七成

【明報專訊】大型A+H新股三花智控（2050）、藥捷安康（2617）及佰澤醫療（2609）下周一正式掛牌，藥捷安康及佰澤醫療昨暗盤同報捷，惟吸引近33.5萬人「入飛」、超購逾746倍的焦點新股三花智控暗盤則表現遜色。綜合三大交易場，暗盤收盤價介乎21.65元至21.85元，跌幅3%至3.9%，一手100股不計手續費最多蝕88元。

明報記者 邱潤青

另外，創今年入飛人數新高、獲超購逾917倍的海天味業（3288）表現亦乏善可陳，周四（19日）上市首日收36.5元，僅較上市價高0.6%，昨上市翌日跌2.1%，報35.75元，失守36.3元招股價。

客戶包括Tesla（特斯拉）（美：TSLA）和比亞迪（1211）的製冷空調控制元器件製造商三花智控，昨晚公布一手中籤率15%，申購20手可穩獲一手。另一反應熱烈的新股藥捷安康錄高達3418倍超購，昨暗盤較招股價大升約七成，不計手續費一手帳賺4875元；佰澤醫療暗盤亦升逾兩成。

現時市場有6隻新股齊招股，昨日啓動招股的公司有「if」椰子水母企、泰國食品飲料商IFBH（6603）、AI解決方案提供商雲知聲（9678）及專注多肽的CRDMO企業泰德醫藥（3880），3隻新股合共集資約20億元（見表）。

IFBH引入瑞銀旗下UBS AM Singapore、玄龍資產管理、Jane Street（簡街資本）、廣發國際及工銀理財等11名基石投資者，合共認購3950萬美元（約3.1億港元）股份，佔是次集資額近三成。IFBH招股首日即獲投資者青睞，綜合市場資料，截至昨晚10時，IFBH已獲孖展超購逾62倍，涉資73.29億元，以富途借出31.45億元最多。雲知聲及泰德醫藥分別獲券商借出1.74億元及5億元，超購4.2倍及7.7倍。

PPLabs濰柴雷沃申上市

去年底與三花智控同日遞表的晶片設計公司峰岹科技（滬：688279）昨通過上市聆訊，意味可隨時開啓招股。另昨日再有兩間公司向港交所（0388）遞交上市申請，分別為獨立分佈式雲計算服務商PPLabs，以及由濰柴動力（2338）分拆的智能農機和智慧農業公司濰柴雷沃。

上 / 下一篇新聞