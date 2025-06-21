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經濟

恒指反彈292點 泡泡瑪特逆市挫3.6％

【明報專訊】市場對美國向伊朗發動攻擊的憂慮稍為淡化，港股三連跌後昨顯著反彈最多逾300點，內銀及重磅科技股領漲。但官媒《人民日報》評論文章狠批「盲卡盲盒」利用「未知驚喜」吸引未成年人，隱藏「商業陷阱」，誘導衝動消費，消息拖累泡泡瑪特（9992）在97億元大成交下一度逆市大跌約6.6%，尾市跌窄收窄，全日仍跌3.6%，收報293.6元（見圖）。富時羅素新一次季檢下周一生效，泡泡瑪特獲納入富時中國指數，指數買盤昨尾段湧現或為跌幅縮減原因之一。

官媒批「盲盒」隱藏「商業陷阱」

文章引述專家建議，相關部門就盲卡及盲盒制訂規則，增設技術監管條款，以及建立市場監管等聯合執法機制。富瑞發表報告指，《人民日報》提到規範盲卡在商店行銷，或影響流行玩具相關股份。受消息影響，相關股份如布魯可（0325）昨日跌9.68%，名創優品（9896）跌約0.15%。

人民銀行公布，1年期和5年期以上貸款市場報價利率（LPR）分別維持3%及3.5%，符預期，刺激內銀股全線領漲（見表），建行（0939）升3.34%最突出，加上重磅科技股ATMXJ做好，恒指三連跌後反彈最多301點，收市報23,530點，升292點或1.26%。內銀股普遍向上，單是建行、工行（1398）及中行（3988）3股共推升恒指約74點，佔升市比例約25.3%。在重磅科技股中，以小米（1810）升1.89%表現最佳，阿里（9988）及騰訊（0700）各升約1.5%。國指及科指分別升1.38%及0.88%，收報8527點及5133點。全周計，恒指累跌約1.52%，國指累跌約1.48%，科指累跌約2%。大市成交額比周四微升1%至2224億元，其中收市後競價時段成交額548.05億元，比周四多7.4倍，佔全日總成交額比重亦升至24.64%。

此外，李寧（2331）獲非凡領越（0933）增持，升4.8%，成升幅最大藍籌，非凡領越更升17.65%。同獲納入富時羅素指數的順豐控股（6936）曾見48.8元的盤中新高，收市升1.77%。獨立股評人彭偉新稱，除富時羅素指數調整觸發追蹤指數的資金換馬外，恒指成分股在收市競價時段資金淨流入310.57億元，或反映投資者看好後市走勢，恒指下周或上試高位。

相關字詞﹕泡泡瑪特 恒指 工商銀行 建設銀行

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