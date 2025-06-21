大摩：內地探索穩定幣 抗美國擴張意圖

本港穩定幣條例將於8月初生效，內容包括要求穩定幣發行人用100%高質素資產儲備支持其發行的穩定幣，而相關儲備須以美元、港元或離岸人民幣計價。大摩認為，該政策實質上為離岸人民幣穩定幣鋪設了首條合法路徑。

稱過去3年人幣國際化倒退

根據香港穩定幣條例，大摩預計本港將首先推廣與美元和港元掛鈎的穩定幣，以建立技術和市場信任，隨後再推出與離岸人民幣掛鈎的穩定幣。在香港約1萬億元人民幣的深厚離岸資金池支持下，離岸人民幣穩定幣將驗證跨境結算的實際用例，同時避免違反內地資本管制要求或影響在岸金融穩定。此外，離岸人民幣使用的增加還將提升市場對人民幣債券等資產的需求，進而推動跨境人民幣使用量。

不過大摩同時點出，人民幣國際化在過去3年出現倒退，其在全球儲備貨幣份額從2022年初的2.8%下降到2024年底的2.2%。相信相關變化是因為市場對中國「3D挑戰」（債務、通縮和人口結構）有擔憂，並導致人民幣資本流動減弱。對此該行表示，關鍵是恢復全球對中國增長的信心，北京當局需實施果斷的社會福利改革、債務重組等結構政策，激活經濟，並促進消費、打破通縮循環，最終提升跨境人民幣交易使用率及推動人民幣國際化。