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經濟

跨境支付通明日推 北向匯款日限1萬 暫限個人過數 可支援轉數快繳學費出糧等

【明報專訊】中國人民銀行和香港金管局公布，明日（22日）啟動內地與香港快速支付系統互聯互通合作（簡稱跨境支付通）。兩地居民可透過輸入對方手機或銀行帳戶號碼，進行實時跨境匯款，首階段香港與內地各有6家銀行參與（見表1）。新措施可用於個人對個人（P2P ）匯款，個人對機構（P2B）或機構對個人（B2P）匯款現時則限於民生相關用途，金管局助理總裁（金融基建）周文正表示，逾10家銀行已計劃加入，當局亦會考慮增加更多P2B或B2P匯款用途。

明報記者 歐陽偉昉

金管局總裁余偉文表示，跨境支付通連接內地與香港的快速支付系統，為兩地居民和機構提供安全、高效、便捷的即時跨境支付服務，有利於鞏固和提升香港國際金融中心和離岸人民幣業務中心的地位。當局將累積經驗，繼續與人行和兩地業界進一步優化用戶體驗，拓展應用場景。

個人對個人過數 暫不收手續費

跨境支付通預計可在明日中午開始使用，本港和內地身分證持有人，分別合資格使用北向和南向匯款，現時不會收取手續費。本港付款人可直接以人民幣，或以港元兌人民幣向內地匯款，金管局提示應確保內地收款人已完成手機號碼跨境收款登記。另外，港人可以港元或人民幣收款，不過內地付款人在匯款時需已選擇收款貨幣，當局建議可預先與對方溝通收款貨幣，並確定收款帳戶能夠支援。

內地收款人手機號碼需先登記

跨境支付通北向匯款額度將不計入現有每日個人向內地匯款8萬元人民幣的上限，額度設為每日1萬港元、累計每年20萬港元，逐間參與機構計算。若在6間銀行皆開通服務，每年可累計匯款120萬港元；南向匯款上限則不設新額度，納入現有每人每年5萬美元（約39.25萬港元）上限。有本港參與銀行昨日率先推出優惠（見表2）。

跨境支付通現時未涵蓋所有銀行，周文正表示，新銀行加入視乎何時做好系統接駁和測試，部分銀行已進行系統更新，儲蓄支付工具（SVF）亦有與趣加入。他又指，市場上已相當方便的個人向商戶的支付方案，當局希望與之優勢互補而非直接競爭，因此會重點放在P2P銀行匯款。

金管局：考慮逐步擴至其他用途

個人跨境支付通的匯款對象，將不限於同名或直系親屬個人帳戶，惟現時並不能向所有商戶匯款或收款。據參與銀行公告，現時機構相關匯款用途限於支薪，和繳付學費、醫療費和公用事業費用。周文正表示，銀行需要向個別機構作出審核，例如確認公司向內地帳戶匯款是否用於薪金發放，額度將按照實際需要而定。副總裁陳維民則指銀行與機構安排需時，預計明日開通時尚未能開通機構匯款。

高級經理（金融基建發展）彭俊文表示，香港參與銀行已積極聯絡機構客戶作出相關安排，或可在短期推出相關服務，及後當局將按照穩妥有序原則，在機構匯款安排開始成熟後，再考慮逐步擴展至其他用途。

相關字詞﹕跨境支付通 跨境支付 人民銀行 金管局

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