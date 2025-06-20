OpenAI指Meta 開價7.8億挖角

奧爾特曼周三（18日）接受其弟弟的播客（podcast）訪問時稱，聽說Meta認定OpenAI是最大對手，由於Meta現時在AI進展不順利，所以採進取策略，包括嘗試招攬OpenAI程式設計員，承諾簽約「跳槽」可獲1億美元（7.8億港元）獎金甚至更高薪酬，但公司旗下「最出色的人」暫時都沒有接受邀請。

斥超高薪挖角等同想抄襲

他批評Meta以超高薪挖角等同想抄襲OpenAI，追着對手身後跑，不利對AI最重要的創新，亦令業界焦點從科技發展轉移至保留人才。Meta未回應有關言論。

《金融時報》報道，Meta近期流失不少富經驗AI人才，包括AI研究主管皮諾（Joelle Pineau）。《華爾街日報》上月引述消息指出，由於擔心運算能力不足，Meta已推遲發布最新旗艦AI模型。彭博報道，由於不滿公司AI發展，朱克伯格正組織研究超級AI的團隊，並親自洽商人才加盟。Meta上周宣布以143億美元收購為數據標註以提升AI效率的Scale AI 49%股權，對方創辦人汪滔和部分員工將加盟Meta，其中汪滔或領導超級AI團隊。據報朱克伯格亦從Google AI實驗室延攬其首席研究員雷伊（Jack Rae）。

OpenAI都曾以類似方式吸納人才，上月以換股方式併購蘋果公司前首席設計總監伊夫（Jony Ive）的AI設備公司，涉及64億美元，換取伊夫加盟OpenAI。

（綜合報道）

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