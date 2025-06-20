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經濟
國際金融

中東局勢惡化 油價見近5個月高位

【明報專訊】中東局勢或進一步惡化，油價曾升逾2%，倫敦布蘭特期油見近5個月高位。避險資金推動美元見逾一星期高位，歐洲股市承接亞洲跌勢連跌3日，金價曾亦跌至一星期低位。

以色列誓言加緊針對伊朗，據報美國準備最快周末配合以色列攻擊伊朗，地緣政治緊張升溫，支持油價周四（19日）連升第三日，再升逾2%，紐約期油升越每桶75美元，布蘭特期油高見每桶78.5美元水平，創近5個月高位。

部分資金流入美元避險，美匯指數三連升，曾重上99水平，見逾一星期高位。黃金回吐連跌4日，曾低見每盎司3370美元以下，是一星期低位。

歐股連跌3日

環球股市亦見沽壓，歐股跟隨亞股跌勢，德國和法國股市都曾跌逾1%，見一個半月低位，英國股市亦見兩星期低位。美股周四假期休市，指數期貨就繼續下滑，納指期貨曾跌1%。

伊朗有國會議員威脅，可以封鎖佔全球逾20%的石油運輸航道霍爾木茲海峽。油公司殼牌（Shell）行政總裁薩萬（Wael Sawan）警告，近期該海域的通訊已受干擾，封鎖將對全球貿易造成重大打擊，已製訂應急方案。

不過，柏瑞投資認為，市場不明朗或已見頂，短期美國經濟將放緩，促使聯儲局減息，但經濟第三季或見底，明年有轉機，美國10年期國債孳息率4厘左右，已極具吸引力。

（綜合報道）

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