英央行放鴿 市場料8月減息 瑞士挪威菲律賓同日降利率

英倫銀行周四（19日）議息後，以6票對3票通過維持指標利率4.25厘不變，符合市場預期。行長貝利（Andrew Bailey）表明，利率仍在逐步調低的方向，英國勞工市場有放緩迹象，世界局勢亦非常不明朗，將小心審視多項因素怎樣左右物價。

行長：利率仍在逐步調低

議息聲明重申，未來將「逐步和小心」減息的政策指引。議息紀錄則強調，隨着英國就業轉弱，委員預期今年薪酬增長將明顯放慢，令通脹進一步降溫。但近期中東局勢緊張迅速推高油價，要密切注意會否影響經濟。

彭博形容英倫銀行取態偏「鴿」，3名委員因應就業疲弱支持立即減息較外界預期多。市場對減息預期升溫，由猜測今年有機會再減兩次，變成肯定減兩次。路透訪問經濟師，普遍預期最快8月減息，因為美國總統特朗普向各國徵收「對等關稅」暫緩期限7月初屆滿，之後全球經貿形勢應更清晰。英鎊匯價反覆靠穩，兌美元保持1.34以上。

土耳其央行亦維持指標利率46厘不變，但改變指引，由之前強調若通脹惡化將收緊貨幣政策，轉為若預期通脹持續明顯回落，所有政策工具將有效使用。當地5月通脹按月回落2.5個百分點至35.4%，有商界呼籲減息支持經濟。

但挪威央行出乎市場預期，在新冠疫情後首度減息0.25厘，指標利率降至4.25厘，表明因應通脹過去一季降溫，是時候稍為放寬貨幣政策。若物價一如預期未見顯著上升，年內將進一步減息。挪威取態明顯轉「鴿」，荷蘭銀行ING估計，與市場波動及貨幣瑞典克朗今年來兌美元升值逾16%的強勢有關。議息結果公布後，瑞典克朗兌歐元一度急挫1.3%，見超過半個月低位。

瑞士結束正利率時代

瑞士央行更連續第6次減息，一如預期把指標利率由0.25厘降至零，結束逾兩年半的正利率時期，強調要對抗通脹降溫壓力，繼續密切關注市况，需要時調整貨幣政策，認同可能再次實施負利率，但將留意對經濟各環節的副作用和挑戰。另菲律賓央行今年來第二次減息0.25厘，指標利率降至5.25厘，符合預期。

[國際金融]